На территории усилят контроль за соблюдением правил пребывания на особо охраняемой природной территории
1 мая с 8:00 в Прибайкальском национальном парке Иркутской области начнёт действовать особый противопожарный режим. Будет запрещено разводить костры, сжигать сухую растительность и мусор, готовить пищу на открытом огне и углях (в том числе с использованием устройств и сооружений).
Значительно вырастут шансы встретить патрульную группу или контрольно-пропускной пункт: на маршрутах с высоким пожароопасным риском сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» усилят контроль за соблюдением правил пребывания на особо охраняемой природной территории. Мероприятия будут проводиться в том числе с участием представителей региональных управлений МВД и МЧС по Иркутской области.
- При наступлении классов пожарной опасности (КПО) 4 и 5, разрешения на посещение Прибайкальского национального парка не выдаются. Запрет на посещение будет распространяться только на те маршруты, присутствие на которых может быть небезопасным как для гостей, так и для природы. Если посетители национального парка выберут водный маршрут, то в районах с высоким КПО будут исключены высадки на берег. Это обстоятельство будет отражено в бланке разрешения, - сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».
Для тех, кто следует по территории Прибайкальского национального парка на автомобиле, во время действия особого противопожарного режима рекомендовано иметь с собой запас воды и шанцевый инструмент.
Напомним, в Иркутской области особый противопожарный режим вводится в южных, западных и центральных районах 1 мая. На северных территориях дата введения особого противопожарного режима – с 17 мая.
В Прибайкальском нацпарке вводится особый противопожарный режим
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