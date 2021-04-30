В Улан-Удэ актёры споют перед Русским драмтеатром

Общество, Фото: Александра Данилова

Бестужевцы на площади перед театром поздравят ветеранов



6 мая в 11 часов на площади перед Русским драмтеатром имени Бестужева состоится праздничный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и жителей города. В программе прозвучат песни из музыкально-поэтической композиции «Вальс Победы» в постановке народного артиста Бурятии Сергея Васильева, сообщили в пресс-службе театра имени Бестужева.



Концерт состоится в рамках акции «Парад у дома ветерана». Артисты театра споют лучшие песни, созданные как в годы Великой Отечественной войны, так и много лет спустя: «Довоенный вальс», «Прощание славянки», «Тучи в голубом», «В осеннем парке», «Так случилось, мужчины ушли...», «Баллада о матери», «От героев былых времён» и многие другие.



7 мая концерт «Вальс Победы» будет показан на сцене театра в 15.00 и 18.30.





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