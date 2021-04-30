Журналист Пивоваров рассказал о «яростном конфликте» на Байкале

Общество, Фото: кадр из фильма

Фильм Алексея Пивоварова про проблемы Байкала собрал уже полмиллиона просмотров



Известный российский журналист Алексей Пивоваров, создатель YouTube-канала «Редакция» снял фильм про Байкал. Съёмки проводились в Иркутской области и посвящены были в основном проблемам местных жителей и туристического бизнеса на Ольхоне. Фильм был опубликован накануне на YouTube и собрал уже полмиллиона просмотров.



- Мы на Байкале – в одном из тех мест в России, про которое никому не надо дополнительно разъяснять, что это и где это. В этом году неожиданно для себя Байкал стал столицей российского внутреннего туризма, но, может, одним из трех его важнейших направлений - после Петербурга и Сочи. Понятно, почему это происходит, границы закрыты, вот только что в очередной раз закрылась Турция, - начинает документальный фильм Пивоваров.



Далее он отмечает, что в предстоящем сезоне на этой территории будет просто масса туристов. Уже прошлой зимой все отели были полностью разобраны.



- И именно сейчас не очень заметно для туристических глаз здесь, на Байкале, разворачивается яростный конфликт, - запускает интригу журналист.



Как оказалось, многие отели, турбазы и просто рядовые жители начали получать письма Росимущества, прокуратуры, повестки в суд с информацией о том, что они здесь находятся незаконно, и это территория национального парка.



- И всё это происходит так массово, так решительно и так быстро, что все местные жители уверены, что на Байкале происходит глобальный передел, что сейчас зайдёт какая-то серьёзная корпорация или серьёзный человек, всё здесь скупит или, может быть, уже что-то скупил и начнёт преследовать свои интересы. Что это за интересы, о ком может идти речь, что здесь вообще происходит? Мы решили приехать, посмотреть не только на эти прекрасные, тихие, пока ещё скованные льдом воды, но и на то, фигурально выражаясь, что происходит под ними, - объясняет Алексей Пивоваров.



Выяснилось, что природный национальный парк появился на Байкале ещё в 1986 году по постановлению Совета министров тогда ещё РСФСР.



- Очерчены границы этого парка, где-то они более ясные, где-то они более размытые. Но суть в том, что с границами поселений, которых множество по берегам Байкала, они не совпадают. Парк как бы рядом и вокруг, и эта ситуация сохраняется долгие годы после. Понятно, что в 90-ы годы тут вообще было не до охраны природы, тут процветает дикий туризм, по берегам палатки, машины приезжают, куча мусора валяется. Потом по мере того, как страна богатеет, люди накапливают жирок, бизнес становится более ответственным, начинают вывозить мусор, строить качественные отели. В середине 10-х годов этот процесс ускоряется, появляется Байкальская природоохранная прокуратура. Она довольно быстро разворачивает активность, начинает рассылать те самые письма, о которых я говорил в начале, - рассказывает создатель YouTube-канала «Редакция».



Затем в ходе программы сообщается – в 17-18 годах национальный парк поставил свою территорию на кадастровый учёт и выяснилось, что она намного больше, чем та, что была обозначена в 1986 году.



- Теперь территория национального парка включает в себя многочисленные муниципальные образования. И таким образом парк может заявлять о том, что люди и предприятия находятся на территории парка незаконно, а то, что люди получали раньше – свидетельства о праве собственности на землю, жилище – ну, так они были, наверное, неправильно выданы, кто их выдавал, не знаем, ошибка, - говорится здесь.



К примеру, гостиничный комплекс, который находится прямо на берегу Байкала, закрыт по решению суда по иску природоохранной прокуратуры.



- Мы должны снести 39 сооружений здесь. Мы считаем, что это несправедливое решение, мы считаем, что не находимся в национальном парке. Мы находимся в посёлке Хужир, который никогда не входил в национальный парк. Вопрос этот окончательно не решён, - считает Олег Кузнецов, владелец турбазы «Байкалов острог».

Приводится здесь мнение Умара Рамазанова, директора нацпарка «Заповедное Прибайкалье»:



- Если они по решению суда будут признаны незаконными, и суд скажет, да, их необходимо снести - значит их надо будет сносить.



Также Александр Бурмейстер, проживающий в Ольхонском районе, рассказал, что к нему тоже пришёл иск. Он не предприниматель, а просто житель.



- Это полный бред, потому что я не юридическое лицо, я физическое лицо. И это же не один дом мой, и не только ко мне иски пришли, а на целое поселение пришли. Полностью отнимают землю у всех, пришли иски, уже они все проиграли, часть из них даже проиграла в апелляционных судах, - грустно констатирует мужчина.



Некоторые живут на Ольхоне десятилетиями. «Если меня выгонят, куда я пойду», - отмечает здесь пенсионерка Александра Беклемишева, которая живёт в Хужире с 12 лет.



Во время программы были подняты различные вопросы, в том числе проблемы отсутствия электричества на протяжении многих лет на Байкале, экологии и т.д. Поведали здесь и о другом береге – бурятском.



- Там очень много денег вкладывают в инфраструктуру. Там красивые морские порты, там прекрасный маяк, там потрясающий заповедник в Танхое, где деревянные тропы, экскурсии, визит-центр с потрясающим музеем про Байкал. Ты на самом деле впечатляешься, там дороги хорошие, когда едешь до Усть-Баргузина, можно спокойно ехать, а никак здесь по дороге на Ольхон, когда ты на каждой кочке подпрыгиваешь. Но там все говорят, что там довольно низкий сервис, у нас-то он не самый высокий, но тем не менее ему уделяют большое внимание. Там он очень особенный, специфический, по-бурятски свойский сервис, национально-колоритный, - поделилась мнением Анасатсия Емельянова, блогер из Иркутска.



Развернули в фильме и историю о жителях Турки, которые либо зарабатывают на туризме, либо работают вахтовым методом, особой экономической зоне, на которой так не появился к сегодняшнему дню ни один отель.

