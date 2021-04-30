Сезон фонтанов открыли в Улан-Удэ

Фонтан «Победа» в форме звезды был открыт в июне 2016 года в ходе реконструкции парка «Мемориал Победы». Он является частью фонтанного комплекса, так как есть ещё четыре дополнительные чаши фонтанов. Фонтан полностью автоматизирован и оснащён датчиками силы ветра, синхронной подсветки, системой обеззараживания воды. В чашах фонтанного комплекса залиты 400 кубометров воды. Высокие струи воды создаются с помощью пяти высокочастотных насосов. В главной звезде установлены 120 светодиодных светильников красного, синего и зелёного цветов, в боковых чашах по 18 светильников разных цветов.





Сегодня также начал работать фонтан у Гостиных рядов в Шахматном сквере, открытый в 2011 году.







Запустили фонтан «Рыбы» на улице Ленина («Арбат») с фигурами двух рыбок, переплетённых в виде круга, что в буддийской философии означает бесконечность времени. Фонтан «Рыбы» работает с 2005 года.

В 2019 году была реконструирована площадь Славы, которую основали работники ЛВРЗ ещё в 30-х годах прошлого века. Там был построен новый фонтан в виде пятиконечной звезды вместо неработающего фонтана советских времен.













В Улан-Удэ начали работать четыре городских фонтана, сообщили в комитете городского хозяйства.Сегодня, 30 апреля, специалисты комбината по благоустройству провели пусконаладочные работы на самом большом и самом технически сложном фонтане города – в парке «Мемориал Победы». Также горожан начали радовать фонтаны у Гостиных рядов, на Арбате и на площади Славы.Подготовка к запускам фонтанов велась две недели, так как всё оборудование заново монтируется после зимы и требует проверки и настройки.