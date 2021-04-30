В Бурятии школьники нашли во время уборки мусора старый диван

Юные лесники очистили лес от мусора и покормили птичек
Сотрудники Кабанского лесхоза и лесничества провели акцию по очистке леса «Жизнь без мусора». К лесникам присоединились и члены школьного лесничества «Зелёный патруль». Вместе с лесниками ребята очистили прибрежную зону реки Селенга и парк «100 лет Ленину», рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.
- Это всевозможные пакеты, картон, железные и стеклянные бутылки, банки из-под консервов, старые башмаки и даже старый диван. Очень печально видеть такое красивое место отдыха замусоренным! Ведь сюда люди приходят отдыхать, наслаждаться природой, а в итоге получается, что просто бросают мусор и потом сюда уже никто не хочет идти, - поделился юный лесник Саша.
Участники акции собрали более 90 кг отходов.
После ребята устроили пикник, собрав за собой весь мусор. И даже угостили пернатых, оставив угощения в кормушках.
- Когда ребёнок сам проявляет инициативу, подключается к различным мероприятиям по уборке и посадке, это очень приятно. Видно, что для ребят экология – не просто слово. Они очень ответственно относятся к природе, а кто-то уже мечтает связать свою жизнь с лесом, - отметил заместитель руководителя Кабанского лесхоза Игорь Архипов.
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Общество, Фото:
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