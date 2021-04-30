За 10 дней привлекли к ответственности большое число любителей тонировки
С 19 по 28 апреля на дорогах Бурятии проводилось мероприятие «Тонировка».
Сотрудники ГИБДД останавливали автомобили, на лобовые и передние боковые стекла которых были нанесены плёнки и другие покрытия, ограничивающие обзор. Светопропускание стекол проверяли с помощью специальных технических приборов.
За 10 дней к административной ответственности привлечены 356 нарушителей, передвигающихся с превышением норм тонировки.
- 321 водитель устранил нарушение светопропускания стекол на месте, 35 гражданам предъявлены требования о прекращении противоправного действия, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Госавтоинспекция напомнила, что избыточная тонировка передних и боковых стёкол автомобиля ухудшает видимость для водителя и тем самым создаёт угрозу безопасности, как для самого водителя, так и для других участников дорожного движения.
В Бурятии ловили тонированные автомобили
Общество, Фото:
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