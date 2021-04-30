В Бурятии ловили тонированные автомобили

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

За 10 дней привлекли к ответственности большое число любителей тонировки



С 19 по 28 апреля на дорогах Бурятии проводилось мероприятие «Тонировка».



Сотрудники ГИБДД останавливали автомобили, на лобовые и передние боковые стекла которых были нанесены плёнки и другие покрытия, ограничивающие обзор. Светопропускание стекол проверяли с помощью специальных технических приборов.



За 10 дней к административной ответственности привлечены 356 нарушителей, передвигающихся с превышением норм тонировки.



- 321 водитель устранил нарушение светопропускания стекол на месте, 35 гражданам предъявлены требования о прекращении противоправного действия, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Госавтоинспекция напомнила, что избыточная тонировка передних и боковых стёкол автомобиля ухудшает видимость для водителя и тем самым создаёт угрозу безопасности, как для самого водителя, так и для других участников дорожного движения.





