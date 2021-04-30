 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 апреля

29 апреля

Популярное

Водитель «Яндекса» рассказал о достоинствах Бурятии

Водитель «Яндекса» рассказал о достоинствах Бурятии
Общество, 
«Жизнь многих людей меняется после поездки в Бурятию», - поделился водитель

На YouTube-канале «Яндекс. Водитель» появилось видео про Бурятию. На этом канале для водителей и курьеров рассказывают о работе, полезных фишках, Яндекс.Про и обо всём, что происходит в Яндекс Go.

Водитель из Бурятии Александр рассказал, что жизнь людей, побывавших в республике, делится на «до» и «после».

- Приезжают к нам туристы, у них всё это вызывает прямо восторг. То, что «у нас такого нету, это всё здорово, классно». Жизнь многих людей меняется после поездки в Бурятию, было «до», становится «после», - говорит Александр.


Рассказывая об Улан-Удэ, он отметил, что это небольшой город, в котором живут радостные и гостеприимные люди. Столица Бурятии, по его мнению, развивается и становится более современной.

Он отметил, что в Бурятии богатая природа. Некоторых это природное спокойствие вдохновляет, например, писать картины. Обилие рек, озёр, живописных долин скрашивают путь водителя. «Несколько часов дороги пролетают за один миг», - поделился рассказчик.

- Я думаю, многие возвращаются, побывав на Байкале, отдохнув здесь в этих местах, какие-то впечатления получают и ищут что-то здесь в Бурятии. Я очень рад, что вырос в таком замечательном, красивом месте. Я считаю, что я счастливый человек, - признался Александр.

Трудовую карьеру Александр начал в 18 лет, будучи студентом и молодым отцом. Затем друг предложил ему работать в такси, это занятие ему показалось интересным. Также он увлекается резьбой по дереву.

- Мне кажется, каждый человек должен заниматься тем, что ему нравится, и что он хочет делать. То, что приносит ему удовольствие. При работе с деревом – как пластилин. Можно всё что хочешь воплотить, что задумаешь. Просто этот запах смолы, дерева. Первая моя работа – это была детская кроватка. В ней выросла моя дочь, вырос мой сын, сын друга. Теперь она в третьих руках. Мне приятно, что моя работа живёт, - поделился водитель.


0+
водители такси туризм
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Сезон фонтанов открыли в Улан-Удэ
Сезон фонтанов открыли в Улан-Удэ
Общество, 30.04.2021
К запуску фонтанов специалисты готовились две недели
В Бурятии школьники нашли во время уборки мусора старый диван
В Бурятии школьники нашли во время уборки мусора старый диван
Общество, 30.04.2021
Юные лесники очистили лес от мусора и покормили птичек
В Бурятии ловили тонированные автомобили
В Бурятии ловили тонированные автомобили
Общество, 30.04.2021
За 10 дней привлекли к ответственности большое число любителей тонировки
Водитель «Яндекса» рассказал о достоинствах Бурятии
Водитель «Яндекса» рассказал о достоинствах Бурятии
Общество, 30.04.2021
«Жизнь многих людей меняется после поездки в Бурятию», - поделился водитель
Жители Бурятии смогут рассказать о героях своей семьи всей стране
Жители Бурятии смогут рассказать о героях своей семьи всей стране
Общество, 30.04.2021
Биографии поступят на вечное хранение в московский Музей Победы
В Улан-Удэ мотоциклисты обратились к автомобилистам
В Улан-Удэ мотоциклисты обратились к автомобилистам
Общество, 30.04.2021
Мотоклубы провели совместную акцию с дорожными полицейскими
Улан-удэнские школьники заступят на «Вахту памяти»
Улан-удэнские школьники заступят на «Вахту памяти»
Общество, 30.04.2021
Школьники простоят в почётном карауле два дня
Бурятский паралимпиец каждый день сталкивается с хамством на парковках
Бурятский паралимпиец каждый день сталкивается с хамством на парковках
Общество, 30.04.2021
В Улан-Удэ оказалось всё печально с парковочными местами для инвалидов
За сутки ещё трое жителей Бурятии скончались от COVID-2019
За сутки ещё трое жителей Бурятии скончались от COVID-2019
Общество, 30.04.2021
Коронавирус в республике держится на стабильном уровне
В Улан-Удэ со спасённой собаки состригли килограммы шерсти
В Улан-Удэ со спасённой собаки состригли килограммы шерсти
Общество, 30.04.2021
Невероятно заросшая собака оказалась небольшой и очень худой
Жителей Бурятии наказывают за выпас скота у границы
Жителей Бурятии наказывают за выпас скота у границы
Общество, 30.04.2021
Оштрафованные граждане не получили специальное разрешение
В Улан-Удэ под «дальневосточный квартал» рассматривают две площадки
В Улан-Удэ под «дальневосточный квартал» рассматривают две площадки
Общество, 30.04.2021
На обеих площадках планируется не только жильё, но и детсады со школами
В Улан-Удэ трамваи станут ходить на час дольше
В Улан-Удэ трамваи станут ходить на час дольше
Общество, 30.04.2021
Улан-удэнские трамваи спустя восемь лет возвращаются к более позднему графику работы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^