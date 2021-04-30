Водитель «Яндекса» рассказал о достоинствах Бурятии

- Приезжают к нам туристы, у них всё это вызывает прямо восторг. То, что «у нас такого нету, это всё здорово, классно». Жизнь многих людей меняется после поездки в Бурятию, было «до», становится «после», - говорит Александр.







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- Мне кажется, каждый человек должен заниматься тем, что ему нравится, и что он хочет делать. То, что приносит ему удовольствие. При работе с деревом – как пластилин. Можно всё что хочешь воплотить, что задумаешь. Просто этот запах смолы, дерева. Первая моя работа – это была детская кроватка. В ней выросла моя дочь, вырос мой сын, сын друга. Теперь она в третьих руках. Мне приятно, что моя работа живёт, - поделился водитель.







На YouTube-канале «Яндекс. Водитель» появилось видео про Бурятию. На этом канале для водителей и курьеров рассказывают о работе, полезных фишках, Яндекс.Про и обо всём, что происходит в Яндекс Go.Водитель из Бурятии Александр рассказал, что жизнь людей, побывавших в республике, делится на «до» и «после».Рассказывая об Улан-Удэ, он отметил, что это небольшой город, в котором живут радостные и гостеприимные люди. Столица Бурятии, по его мнению, развивается и становится более современной.Он отметил, что в Бурятии богатая природа. Некоторых это природное спокойствие вдохновляет, например, писать картины. Обилие рек, озёр, живописных долин скрашивают путь водителя. «Несколько часов дороги пролетают за один миг», - поделился рассказчик.- Я думаю, многие возвращаются, побывав на Байкале, отдохнув здесь в этих местах, какие-то впечатления получают и ищут что-то здесь в Бурятии. Я очень рад, что вырос в таком замечательном, красивом месте. Я считаю, что я счастливый человек, - признался Александр.Трудовую карьеру Александр начал в 18 лет, будучи студентом и молодым отцом. Затем друг предложил ему работать в такси, это занятие ему показалось интересным. Также он увлекается резьбой по дереву.0+