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Байкал вошёл в топ-10 самых красивых горных маршрутов

Байкал вошёл в топ-10 самых красивых горных маршрутов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Рейтинг возглавил Крым

Заместитель директора департамента курортов и туризма администрации города Ирина Сажнева сообщила, что власти Сочи планируют объединить все горные туристические маршруты в единую сеть до 2023-2024 года, для путешественников оборудуют кемпинги и перевалочные базы. Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU опросил пользователей социальных сетей выявил, какие горные маршруты самые живописные в России.

По данным опроса, самые живописные маршруты для треккинга находятся в Крыму. Более 30 процентов активных путешественников ходят по тропам Голицына, Боткинской, по Чернореченскому каньону, по Ай-Петри и другим туристическим тропам полуострова.

На втором месте – горные маршруты в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии (почти 30 процентов). «Бронзу» в рейтинге самых красивых горных маршрутов получили тропы в Башкирии – 11 процентов. Байкал замкнул топ-10.

Десять самых красивых горных маршрутов в России (по результатам опроса):

1. Крым, 32.43 %
2. Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, 29.73 %
3. Башкирия, 10.81 %
4. Алтайский край и Горный Алтай, 8.11 %
5. Карелия, 5.41 %
6. Краснодарский край, 2.7 %
7. Красноярский край, 2.7 %
8. Камчатский край, 2.7 %
9. Мурманская область, 2.7 %
10. Озеро Байкал (Иркутская область и Бурятия), 2.7 %
Байкал туризм
 
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