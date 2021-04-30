Байкал вошёл в топ-10 самых красивых горных маршрутов

Десять самых красивых горных маршрутов в России ( по результатам опроса ):







Заместитель директора департамента курортов и туризма администрации города Ирина Сажнева сообщила, что власти Сочи планируют объединить все горные туристические маршруты в единую сеть до 2023-2024 года, для путешественников оборудуют кемпинги и перевалочные базы. Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU опросил пользователей социальных сетей выявил, какие горные маршруты самые живописные в России.По данным опроса, самые живописные маршруты для треккинга находятся в Крыму. Более 30 процентов активных путешественников ходят по тропам Голицына, Боткинской, по Чернореченскому каньону, по Ай-Петри и другим туристическим тропам полуострова.На втором месте – горные маршруты в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии (почти 30 процентов). «Бронзу» в рейтинге самых красивых горных маршрутов получили тропы в Башкирии – 11 процентов. Байкал замкнул топ-10.1. Крым, 32.43 %2. Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, 29.73 %3. Башкирия, 10.81 %4. Алтайский край и Горный Алтай, 8.11 %5. Карелия, 5.41 %6. Краснодарский край, 2.7 %7. Красноярский край, 2.7 %8. Камчатский край, 2.7 %9. Мурманская область, 2.7 %10. Озеро Байкал (Иркутская область и Бурятия), 2.7 %