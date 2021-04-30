В Улан-Удэ мотоциклисты обратились к автомобилистам

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Мотоклубы провели совместную акцию с дорожными полицейскими



С наступлением тёплого времени года увеличивается число аварий с участием мотоводителей. Зачастую такие аварии происходят по вине автомобилистов, которые не замечают на дорогах двухколесный транспорт. С призывом быть внимательнее на дорогах в очередной раз к автомобилистам обратились мотоклубы Улан-Удэ.



Владельцы двухколесных «железных коней» вместе с сотрудниками ГИБДД напомнили автомобилистам о необходимости соблюдения правил дорожного движения и взаимного уважения на дорогах.



- Водителям стоит чаще смотреть в боковые зеркала и зеркала заднего вида, подавать сигналы поворота перед началом маневра и избегать резких маневров, - советовали участники акции.



Мотоциклисты напомнили, что они также являются участниками дорожного движения, но в отличие от водителей автомобилей могут получить серьезные травмы в случае столкновения. Активисты мотоклубов раздали автомобилистам специальные листовки и сувениры, напоминающие о взаимоуважении всех участников дорожного движения, сообщили в УГИБДД по Бурятии.





