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В Улан-Удэ мотоциклисты обратились к автомобилистам

В Улан-Удэ мотоциклисты обратились к автомобилистам
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мотоклубы провели совместную акцию с дорожными полицейскими

С наступлением тёплого времени года увеличивается число аварий с участием мотоводителей. Зачастую такие аварии происходят по вине автомобилистов, которые не замечают на дорогах двухколесный транспорт. С призывом быть внимательнее на дорогах в очередной раз к автомобилистам обратились мотоклубы Улан-Удэ.

Владельцы двухколесных «железных коней» вместе с сотрудниками ГИБДД напомнили автомобилистам о необходимости соблюдения правил дорожного движения и взаимного уважения на дорогах.

- Водителям стоит чаще смотреть в боковые зеркала и зеркала заднего вида, подавать сигналы поворота перед началом маневра и избегать резких маневров, - советовали участники акции.

Мотоциклисты напомнили, что они также являются участниками дорожного движения, но в отличие от водителей автомобилей могут получить серьезные травмы в случае столкновения. Активисты мотоклубов раздали автомобилистам специальные листовки и сувениры, напоминающие о взаимоуважении всех участников дорожного движения, сообщили в УГИБДД по Бурятии.


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