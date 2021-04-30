Школьники простоят в почётном карауле два дня
8 и 9 мая в столице Бурятии пройдёт традиционная патриотическая акция «Вахта памяти», посвящённая 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
С 11.00 до 13.00 участники движения «Юнармия», зарничники, допризывники, члены Российского движения школьников из 38 школ заступят на почётный караул возле 50-ти городских памятников, мемориалов, памятных мест и мемориальных табличек воинам Великой Отечественной войны.
- Пара юнармейцев-караульных будет сменяться каждые 15 минут у мемориалов в общественных местах под контролем ответственного педагога. У мемориальных досок и бюстов Героям на территориях образовательных учреждений и эвакогоспиталей, в здании которых расположены школы, дети, стоящие на почётном дежурстве, будут сменяться по усмотрению классных руководителей, - сообщили в комитете по образованию администрации Улан-Удэ.
Возле центрального объекта - Мемориала Победы – «Вахту памяти» будут нести два дня: 8 мая в часы проведения городского митинга с 12.30 до 15 часов и 9 мая с 11 до 13 часов. В День Победы почётный караул у главного городского Мемориала Победы выставит лингвистическая гимназия №3 – шефы памятника.
Учреждения принимают меры профилактики коронавируса, отметили в мэрии Улан-Удэ.
Улан-удэнские школьники заступят на «Вахту памяти»
Общество, Фото:
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