Бурятский паралимпиец каждый день сталкивается с хамством на парковках

В ходе рейда общественники раздали жёлтые памятки автомобилистам с текстом «Пожалуйста, не паркуйтесь на местах для инвалидов. Штраф 5000 рублей».





- Например, у ТРЦ «Еврозона» опознавательный знак размещён на столбе на углу основной парковки для автомобилей, но разметки нет, а сам знак не соответствует ГОСТУ: указывает, что автомобили должны размещаться под знаком, а дополнительный знак в виде стрелки указывает направление в обе стороны, где можно размещать автомобили. Однако это вводит автомобилистов в заблуждение, ведь расстояние, где начинается и где заканчивается парковка для инвалидов не указано, - пояснили в ОНФ.











Эксперты Общероссийского народного фронта в Бурятии вместе со спортсменом-параолимпийцем, членом сборной России по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, мастером спорта международного класса Александром Дорофеевым провели особый рейд. Они проверили соблюдение правил парковки на местах для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.Несмотря на большой размер штрафа, водители продолжают нарушать правила, рассказал Эксперт тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Вадим Захаров.Так, специальные парковки для людей с инвалидностью рядом с ТРЦ «Еврозона» во время проведения рейда были заняты. Также постоянно занята спецпарковка у ТК «Абсолют» на улице Мокрова, в часы пик забивается соответствующая парковка и на стоянке у ТРЦ «Пиплс парк». Судя по сообщениям от горожан, подобная картина наблюдается регулярно и повсеместно.Рядом с Многофункциональным центром и Фондом соцстрахования парковка для маломобильных граждан забита автомобилями-нарушителями в течение всего дня.Кроме того, на всех проверяемых объектах была практически стёрта либо вообще отсутствовала разметка, та же картина и со знаками. Табличка «Инвалиды» может устанавливаться под знаком «Место стоянки» для указания, что действие данного знака распространяется только на мотоколяски и автомобили, на которых установлен опознавательный знак «Инвалид». Однако данные знаки либо располагаются в незаметных для автомобилистов местах, либо уже находятся в ненормативном состоянии, либо вообще не установлены. Также эксперты выявили факты установки неправильных знаков «Инвалид».Вадим Захаров отметил и другую проблему. Так, не у всех социальных учреждений парковки для людей с инвалидностью вообще предусмотрены.Это подтвердил и Александр Дорофеев.- Я каждый день езжу на машине за рулём и каждый день сталкиваюсь с хамством водителей, которые занимают парковки. У меня двое детей и очень сложно найти соответствующее место на парковке, чтобы выгрузить мою и детскую коляску. Это касается магазинов, банков, других социальных объектов, которые очень необходимы в жизни, но подъехать к ним невозможно человеку с ограниченными физическими возможностями. До сих пор у многих социальных учреждений специальных парковок нет вообще, - прокомментировал Александр.Так, на стоянке у городской поликлиники №3 на улице Тобольская, 155 знак парковки расположен на заборе и его преграждают микроавтобусы №56: на данном участке у них находится конечная остановка и место загрузки пассажиров. Получается, что парковка есть, но подъехать к ней и остановиться практически невозможно.- По итогу рейда можно отметить основные проблемы: специализированные парковки у социальных учреждений оборудованы плохо – разметки либо нет, либо она не заметна, но чаще всего она нанесена белой краской, хотя по правилам должна быть выделена жёлтым цветом. Знаки «Инвалид» установлены так, что не заметны, либо находятся в ненормативном состоянии, - отметил Вадим Захаров.Народный фронт направил все рекомендации и данные о ненормативном оборудовании парковочных мест для устранения замечаний в администрацию Улан-Удэ и в ГИБДД.