Спортивное мероприятие будет посвящено 76-летию Победы
2 мая в Чите состоятся соревнования по мотоциклетному спорту, посвящённые Дню Победы. Заезды пройдут на мототрассе за стадионом СибВО.
В 11:00 начнётся регистрация участников и прохождение технической комиссии. В 12:00 будет проведён судейский брифинг.
Торжественное открытие соревнований состоится в 13:00. В 13:15 будет дан старт заездам. Завершатся мотогонки в 16:00 награждением победителей и призёров. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа «Город Чита».
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В Чите пройдут соревнования по мотоспорту
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