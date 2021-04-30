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В майские каникулы в Улан-Удэ будут работать 22 детсада

В майские каникулы в Улан-Удэ будут работать 22 детсада
Общество,  Фото:pixabay.com
Дежурные группы будут принимать детей работающих родителей

В Улан-Удэ провели мониторинг потребности мест в дошкольных учреждениях на период майских каникул. На данный момент потребность в работе дежурных групп высказали родители более 600 детей в 22 детских садах: №№ 1, 16, 27, 33, 51, 56, 58, 59, 64, 70, 71, 84, 87, 89, 95, 96, 97, 112, 113, 139, 143, 161.

Количество групп в работающих детских садах будет зависеть от количества нуждающихся. Для посещения детского сада в праздничные дни родители должны предоставить справку с места работы c указанием о функционировании организации на данный период. Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ.

Напомним, что по указу президента России Владимира Путина в стране объявлены нерабочими днями с 1 по 10 мая.
Улан-Удэ детские сады Праздники нерабочие дни
 
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