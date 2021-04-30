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В Забайкалье стартует первый фестиваль экскурсий

В Забайкалье стартует первый фестиваль экскурсий
Общество,  Фото:pixabay.com
Программа фестиваля рассчитана на 10 выходных дней

Первый фестиваль экскурсий Забайкальского края стартует первого мая. Напомним, что в этот день начнут свою работу туристский информационный и визит-центры на центральной площади Читы.

- Большая программа рассчитана на 10 выходных дней. Пока утверждён план мероприятий на первое мая. Гостей и жителей Читы ждут презентация туристского информационного центра и туроператоров Забайкальского края, экскурсии по Чите, - рассказала заместитель министра экономического развития региона, курирующая сферу туризма, Юлия Иванова.

В рамках программы состоятся автобусные экскурсии «Наш город Чита» и «Чита вечерняя», пешеходные экскурсии «Чита деревянная» и «По купеческим кварталам». Также пройдёт бесплатная автобусная экскурсия для пенсионеров «Чита – малый город с большой историей». На ней пожилым людям представится возможность пообщаться с молодым поколением современной российской армии. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкалья.
Забайкальский край фестиваль туризм экскурсия
 
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