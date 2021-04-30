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В Забайкалье покажут реконструкцию «матч жизни»

В Забайкалье покажут реконструкцию «матч жизни»
Общество,  Фото:pixabay.com
В Чите состоятся спортивные мероприятия, посвящённые Дню Победы

«Спорт - Победе!» – под таким девизом в Чите 8 мая пройдут праздничные мероприятия, посвящённые 76-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Мероприятия начнутся в 12:00. В это время на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев стартует велозаезд «Марафон Победы».

Затем основное действие развернётся на территории стадиона «Локомотив», где будут представлены уличные виды спорта, паркур, воркаут, стритбол, корнфол, армрестлинг, гиревой спорт и дартс. Также на футбольном поле стадиона в 13:00 начнётся реконструкция матча Победы.

- Всего в истории Великой Отечественной войны было два знаковых футбольных матча – «матч жизни» и «матч смерти». Мы покажем «матч жизни». В реконструкции задействованы лучшие творческие силы края, в ней примут участие 300 человек. Мы постараемся максимально придать этому событию атмосферу 40-х годов. Мы приглашаем всех, - рассказала министр культуры региона Ирина Левкович.

По её словам, после представления состоится футбольный матч между командами из Читы и Смоленска. Театрализованный пролог поможет зрителям зарядиться и активно поддерживать своих земляков-спортсменов.

Заместитель министра спорта Забайкальского края Андрей Середкин добавил, что на поле стадиона после футбольного матча будет проведён необычный флешмоб. Участники и зрители объединятся, чтобы установить рекорд Победы. Мероприятие станет завершением всероссийской акции, в рамках которой забайкальцам необходимо отжаться по одному разу за каждый день под мирным небом. Акция стартует 1 мая в сети. Принять участие в ней может каждый. Всего жителям региона всем вместе необходимо отжаться 27 тысяч 759 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

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