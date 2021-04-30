 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 апреля

29 апреля

Популярное

В сёлах Бурятии установят освещение на федеральных трассах

В сёлах Бурятии установят освещение на федеральных трассах
Общество,  Фото:pixabay.com
Работы завершатся к концу 2021 года

На участках федеральных трасс в 10 сёлах Бурятии и трёх Иркутской области устроят освещение. На проходящих по ним участках федеральных трасс Р-258 «Байкал», А-333 и А-340 установят более 30 км линий электроосвещения. Завершить работы планируется до конца 2021 года, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

Всего будет смонтировано свыше тысячи опор и светодиодных светильников. Объекты оснастят интеллектуальной системой технического учёта электроэнергии, которая поможет оптимизировать потребление электроэнергии за счет контроля мощности освещения и возможности удаленного включения и выключения светильников в режиме реального времени.

Кроме того, в рамках устройства стационарного электроосвещения предусмотрена установка металлического барьерного и перильного ограждений – общей протяженностью около 4 км и 3 км соответственно.

Для повышения уровня безопасности дорожного движения установят 18 современных светофоров типа Т-7 с жёлтым мигающим сигналом в деревне Быстрая и селе Тибельти Слюдянского района Иркутской области, а также в селах Зактуй, Харбяты и Шимки Тункинского района Бурятии. Здесь же, на наземных пешеходных переходах, уложат тактильные плиты для удобства маломобильных граждан.

Общая протяжённость линий электроосвещения, установленных на подведомственных ФКУ Упрдор «Южный Байкал» трассах, составляет около 170 км. Из них 112,3 км приходятся на трассу Р-258 «Байкал», 36 км и 18 км на автодороги А-333 Култук – Монды – граница с Монголией и А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией.


Упрдор "Южный Байкал" федеральная трасса уличное освещение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жителей Бурятии наказывают за выпас скота у границы
Жителей Бурятии наказывают за выпас скота у границы
Общество, 30.04.2021
Оштрафованные граждане не получили специальное разрешение
В Улан-Удэ под «дальневосточный квартал» рассматривают две площадки
В Улан-Удэ под «дальневосточный квартал» рассматривают две площадки
Общество, 30.04.2021
На обеих площадках планируется не только жильё, но и детсады со школами
В Улан-Удэ трамваи станут ходить на час дольше
В Улан-Удэ трамваи станут ходить на час дольше
Общество, 30.04.2021
Улан-удэнские трамваи спустя восемь лет возвращаются к более позднему графику работы
В Бурятии вырастет число бюджетных мест в вузах
В Бурятии вырастет число бюджетных мест в вузах
Общество, 30.04.2021
Стало известно, каким направлениям выделено наибольшее количество бюджетных мест
Из Новосибирска в Улан-Удэ везли говядину без документов
Из Новосибирска в Улан-Удэ везли говядину без документов
Общество, 30.04.2021
Водителя привлекли к ответственности 
В Бурятии стартовала операция «Путина-2021»
В Бурятии стартовала операция «Путина-2021»
Общество, 30.04.2021
Правоохранители проводят рейды 
Музей в Улан-Удэ закроют на полдня
Музей в Улан-Удэ закроют на полдня
Общество, 30.04.2021
Будет проводиться акарицидная обработка
В Агинском округе годовщине Победы посвятят пробег
В Агинском округе годовщине Победы посвятят пробег
Общество, 30.04.2021
Спортивное мероприятие состоится в 46-й раз
В Ангарске соберутся сильнейшие велогонщики России
В Ангарске соберутся сильнейшие велогонщики России
Общество, 30.04.2021
Иркутская область примет всероссийские соревнования по велоспорту
По югу Бурятии до +20
По югу Бурятии до +20
Общество, 30.04.2021
В Улан-Удэ воздух прогреется до +15
В Улан-Удэ открылась выставка, посвящённая юбилею города
В Улан-Удэ открылась выставка, посвящённая юбилею города
Общество, 29.04.2021
Посетителям покажут исторические фотографии столицы Бурятии
Овцеводческие хозяйства Забайкалья готовятся к выставке в Улан-Удэ
Овцеводческие хозяйства Забайкалья готовятся к выставке в Улан-Удэ
Общество, 29.04.2021
Эксперты оценили подготовку 11 хозяйств Забайкалья
В Иркутской области стартуют пасхальные фестивали
В Иркутской области стартуют пасхальные фестивали
Общество, 29.04.2021
Праздничные мероприятия продлятся до 5 мая включительно
В Кяхтинском районе Бурятии проходит «Неделя добра»
В Кяхтинском районе Бурятии проходит «Неделя добра»
Общество, 29.04.2021
Жители района собирают вещи для малоимущих семей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^