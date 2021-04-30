В сёлах Бурятии установят освещение на федеральных трассах

Работы завершатся к концу 2021 года



На участках федеральных трасс в 10 сёлах Бурятии и трёх Иркутской области устроят освещение. На проходящих по ним участках федеральных трасс Р-258 «Байкал», А-333 и А-340 установят более 30 км линий электроосвещения. Завершить работы планируется до конца 2021 года, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Байкал».



Всего будет смонтировано свыше тысячи опор и светодиодных светильников. Объекты оснастят интеллектуальной системой технического учёта электроэнергии, которая поможет оптимизировать потребление электроэнергии за счет контроля мощности освещения и возможности удаленного включения и выключения светильников в режиме реального времени.



Кроме того, в рамках устройства стационарного электроосвещения предусмотрена установка металлического барьерного и перильного ограждений – общей протяженностью около 4 км и 3 км соответственно.



Для повышения уровня безопасности дорожного движения установят 18 современных светофоров типа Т-7 с жёлтым мигающим сигналом в деревне Быстрая и селе Тибельти Слюдянского района Иркутской области, а также в селах Зактуй, Харбяты и Шимки Тункинского района Бурятии. Здесь же, на наземных пешеходных переходах, уложат тактильные плиты для удобства маломобильных граждан.



Общая протяжённость линий электроосвещения, установленных на подведомственных ФКУ Упрдор «Южный Байкал» трассах, составляет около 170 км. Из них 112,3 км приходятся на трассу Р-258 «Байкал», 36 км и 18 км на автодороги А-333 Култук – Монды – граница с Монголией и А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией.





