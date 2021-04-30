В Иркутске отменили шествие войск в День Победы

Парад ограничится смотром войск на площади графа Сперанского



9 мая, в День Победы, в Иркутске не будут проводить традиционное шествие войск Иркутского гарнизона от танка «Иркутский комсомолец». Решение приняли 29 апреля на рабочем совещании под руководством губернатора региона. Смотр войск пройдёт только на площади графа Сперанского (0+).



План праздничных мероприятий в областном центре представил заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска Виталий Барышников. Мэрия предложила изменить формат мероприятий, чтобы уменьшить число участников. Так, в День Победы на площади графа Сперанского не будут устанавливать трибуны и сцену, праздничные концерты проведут на нескольких площадках города, что позволит разграничить потоки людей. Салют в 22:00 на Нижней набережной состоится (0+), однако при этом закроют пешеходный мост за памятником генералу армии А.П. Белобородову – это также позволит избежать скопления людей.



Локальные праздничные мероприятия в Иркутске должны быть организованы с учётом рекомендаций федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, при соблюдении требований к социальной дистанции, масочного режима, обеспечения санитарных условий для участников мероприятий. Гражданам старше 65 лет рекомендовано воздержаться от участия в мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

