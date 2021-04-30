Жителей Бурятии наказывают за выпас скота у границы

Оштрафованные граждане не получили специальное разрешение



В 2020 году в Бурятии оштрафовали более 150 человек за хозяйственную и промысловую деятельность вблизи границы без разрешения. Речь идёт в том числе о выпасе скота.



В соответствии с действующим законодательством на подобные работы в пределах пятикилометровой полосы вдоль государственной границы надо получать разрешение в Пограничном управлении ФСБ России по Бурятии. В противном случае грозят штрафы: на физических лиц – до одной тысячи рублей, на должностных лиц – до пяти тысяч рублей, на юридических лиц – до 10 тысяч рублей.



- Для жителей Бурятии срок действия разрешения может составлять три года, для остальных лиц – не более года, - сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Бурятии.





