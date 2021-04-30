В Улан-Удэ открыли мемориальную доску воину-«афганцу»

Общество, Фото: пресс-служба администрации Октябрьского района

На здании школы №18 появилась доска памяти Геннадия Балахина



29 апреля в Улан-Удэ состоялось торжественное открытие мемориальной доски Геннадию Балахину. Память о воине-интернационалисте была увековечена на фасаде средней общеобразовательной школы №18.



- Геннадий Балахнин встаёт в наши ряды героем, символом патриотизма и любви к Родине. В нашей школе 5 выпускников служили в Афганистане, четверо из них и поныне здравствуют. Открытие мемориальной доски – это память о мужестве. Подвиг Геннадия, который отдал жизнь за наше мирное небо, станет нравственным уроком для наших учеников, - отметила директор школы Елена Макарова.



По информации пресс-службы администрации Октябрьского района Улан-Удэ, в торжественной церемонии приняли участие мама Геннадия Галина Александровна, сестра Александра, дочь Людмила и внук Роман, а также представители БРО Российского союза ветеранов Афганистана и управление федеральной службой войск национальной гвардии по РБ.



Салютная группа военнослужащих территориального управления Росгвардии произвела троекратный залп из боевого оружия, а представители ведомства с почётными гостями возложили цветы к мемориальной доске. После открытия памятной доски для гостей торжественного митинга выступили кадеты подшефного класса Росгвардии. Школьники продемонстрировали строевую подготовку, сборку и разборку учебного оружия, элементы спортивного боя. Также кадеты исполнили вальс и спели попурри из патриотических песен. Об сообщает пресс-служба Росгвардии по РБ.



Геннадий Юрьевич Балахин родился 7 июня 1965 года в городе Улан-Удэ. После окончания школы №18 работал слесарем на заводе, а в 1984 году окончил Улан-Удэнский техникум железнодорожного транспорта. 12 ноября 1984 года он был призван в ряды Вооружённых сил СССР, где окончил школу прапорщиков и связал свою жизнь с армией.



Геннадий Балахин погиб при исполнении служебного долга в Афганистане. 22 октября 1987 года во время вылета в район Джелалабада самолёт, на борту которого находились фельдъегеря Геннадий Балахин и Сергей Сибиряков, был сбит ракетой. Спастись никому не удалось. 29 февраля 1988 года указом президиума Верховного Совета СССР прапорщик Балахин Геннадий Юрьевич награждён орденом Красной Звезды (посмертно).

