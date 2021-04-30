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В Улан-Удэ под «дальневосточный квартал» рассматривают две площадки

В Улан-Удэ под «дальневосточный квартал» рассматривают две площадки
Общество,  Фото:pixabay.com
На обеих площадках планируется не только жильё, но и детсады со школами

Как сообщал «Байкал-Daily», в середине апреля стало известно о том, что в Улан-Удэ появится «дальневосточный квартал». Это новых проект минвостокразвития в дальневосточных городах. В таких кварталах обещают возвести новостройки с доступной ценой за квадратный метр, а также полностью необходимую инфраструктуру – от транспорта до школ.

Накануне проект представили министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову, который находился с визитом в Бурятии. Стало известно, что в Улан-Удэ под строительство «дальневосточного квартала» рассматриваются две площадки.

Первая – центральная историческая часть города в границах улиц Советская, Смолина, Банзарова, Свободы.

Здесь запланированы два детских сада и школа, здания театра «Байкал» и Национального музея, комфортные общественные территории. Разрабатывается проект планировки.

Второй вариант – юго-восточная часть Октябрьского района.

Здесь планируется строительство 1,4 млн кв м жилья на 56,9 тысяч населения. По проекту построят две школы и шесть детских садов, библиотеки и медучреждения.

- Представленный проект вызывает большие надежды. Цель министерства - в течение ближайших нескольких лет во всех крупных городах Дальнего Востока начать такие стройки по заранее продуманному комплексному плану. С современной комфортной средой для жизни людей и работы. Мне очень нравится, что в этот план входит музей, поскольку культурное развитие тоже очень важно, - отметил глава минвостокразвития Алексей Чекунков.
жилье дальневосточный квартал
 
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