По Улан-Удэ промаршируют юные патриоты

Участниками парада станут старшеклассники 20 школ города
8 мая в Улан-Удэ состоится городской парад «Марш юных патриотов», участниками которого станут члены движения «Юнармия», учащиеся кадетских классов, отряды зарничников и активисты «Российского движения школьников».
- Торжественным маршем пройдут учащиеся 8-10 классов из 20 муниципальных школ, которые являются лучшими в строевой подготовке. Первая шеренга колонны – члены движения «Юнармия» из школы №8, победители всероссийских соревнований, будут нести флаг «Юнармии» и растяжку «Юные патриоты Улан-Удэ», - рассказали в комитете по образованию городской администрации.
Свои команды представили школы №№ 1, 5, 7, 8, 9, 20, 22, 25, 26, 41, 46, 47, 49, 54, 58, 63, гимназии №№ 3, 14, 33 и лицей № 27. 240 юных патриотов пройдут по маршруту Площадь Советов - ул. Коммунистическая - ул. Балтахинова - памятник маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому.
Мероприятие начнётся в 13 часов. Репетиции на площади Советов, проходка планируются 30 апреля и 6 мая, без перекрытия уличного движения. Об этом сообщает управление по информационной политике.
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