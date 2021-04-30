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В Улан-Удэ трамваи станут ходить на час дольше

В Улан-Удэ трамваи станут ходить на час дольше
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Улан-удэнские трамваи спустя восемь лет возвращаются к более позднему графику работы

В Улан-Удэ работу трамваев продлят до 23 часов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Трамваи начнут ездить по новому графику с 1 мая по 30 сентября. В будние дни, субботу – до 23.30, в воскресенье – до 23.00. Интервал движения в будни в часы пик – 6-7 минут, в выходные – от 7 до 10 минут.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2013 году время работы трамваев сократили до 22 часов из-за нерентабельности. Тогдашний директор МУП «Управление трамвая» Николай Хонгоров объяснял: «Не по дням, а по часам растут наши расходы. А наполняемость работы после десяти часов вообще нулевая – всего по два-три человека в вагонах. И нам многие указывают: почему вы гоняете пустые вагоны».

Однако в последние годы идёт значительный рост пассажиропотока в трамваях. В связи с этим администрация города в этом году решила вернуть прежний режим работы трамваев с 1 мая.

– Более 40 тысяч человек ежедневно перевозят наши трамваи. И это данные анализа пассажиропотока за первый квартал этого года. С наступлением тёплого времени года и увеличением светового дня, как правило, увеличивается транспортная мобильность – горожане активнее пользуются трамваем, больше проводят времени на улице и позже возвращаются домой. Поэтому принято решение увеличить время курсирования трамваев. Пять месяцев они будут работать по продлённому графику, – сообщил мэр Игорь Шутенков.
трамвай
 
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