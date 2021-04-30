Участники, показавшие высокий уровень знания истории, были поощрены
29 апреля военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, приняли участие в написании всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны. «Диктант Победы» приурочен к 76-й годовщине Победы.
Для участников «Диктанта Победы» было подготовлено 25 вопросов. Из них 20 заданий относятся к общей истории Великой Отечественной войны, пять посвящены местной тематике.
- По завершении диктанта командование объединением сообщило, что все поставленные задачи по проведению «Диктанта Победы» выполнены: участники проверили свои знания и получили независимую оценку. Те, кто показал наиболее высокий уровень исторической грамотности, были поощрены, - сообщает пресс-служба ВВО.
Всего в Восточном военном округе для написания диктанта было организовано более 100 площадок. Его написали более 150 тысяч человек.
Военные Бурятии написали «Диктант Победы»
Общество, Фото:
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