Военные Бурятии написали «Диктант Победы»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Участники, показавшие высокий уровень знания истории, были поощрены



29 апреля военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, приняли участие в написании всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны. «Диктант Победы» приурочен к 76-й годовщине Победы.



Для участников «Диктанта Победы» было подготовлено 25 вопросов. Из них 20 заданий относятся к общей истории Великой Отечественной войны, пять посвящены местной тематике.



- По завершении диктанта командование объединением сообщило, что все поставленные задачи по проведению «Диктанта Победы» выполнены: участники проверили свои знания и получили независимую оценку. Те, кто показал наиболее высокий уровень исторической грамотности, были поощрены, - сообщает пресс-служба ВВО.



Всего в Восточном военном округе для написания диктанта было организовано более 100 площадок. Его написали более 150 тысяч человек.

