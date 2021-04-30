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Военные Бурятии написали «Диктант Победы»

Военные Бурятии написали «Диктант Победы»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Участники, показавшие высокий уровень знания истории, были поощрены

29 апреля военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, приняли участие в написании всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны. «Диктант Победы» приурочен к 76-й годовщине Победы.

Для участников «Диктанта Победы» было подготовлено 25 вопросов. Из них 20 заданий относятся к общей истории Великой Отечественной войны, пять посвящены местной тематике.

- По завершении диктанта командование объединением сообщило, что все поставленные задачи по проведению «Диктанта Победы» выполнены: участники проверили свои знания и получили независимую оценку. Те, кто показал наиболее высокий уровень исторической грамотности, были поощрены, - сообщает пресс-служба ВВО.

Всего в Восточном военном округе для написания диктанта было организовано более 100 площадок. Его написали более 150 тысяч человек.
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