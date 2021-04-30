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В Бурятии вырастет число бюджетных мест в вузах

В Бурятии вырастет число бюджетных мест в вузах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Стало известно, каким направлениям выделено наибольшее количество бюджетных мест

В вузах Бурятии количество бюджетных мест в 2022/2023 учебном году увеличится на 16%, сообщили в минобрнауки республики.

Итоги открытого публичного конкурса по распределению контрольных цифр приёма сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

- Приоритетными для государства направлениями подготовки в 2022/2023 году станут инженерно-технические (251 033 мест), педагогические (75 788 мест), медицинские (53 450 мест) и сельскохозяйственные (41 095 мест) специальности. Эти специальности пользуются наибольшим спросом в регионах, поэтому мы даём по ним больше всего бюджетных мест, — подчеркнул Валерий Фальков.

Всего на 2022/2023 учебный год Бурятии установлено 3 478 бюджетных места. Это на 470 мест, больше чем было определено по итогам конкурса на 2021/2022 год.

Наибольшее количество бюджетных мест выделено следующим направлениям: сельское, лесное и рыбное хозяйство (428 мест), информатика и вычислительная техника (308 мест), образование и педагогические науки (243 места), культуроведение и социокультурные проекты (204 места), ветеринария и зоотехния (192 места).

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления вошёл в список российских региональных вузов с наибольшим абсолютным приростом контрольных цифр приёма по итогам состоявшегося конкурса. Во ВСГУТУ количество бюджетных мест на 2022/2023 год увеличилось на 33% и составило 1 118.

Ещё один бурятский вуз — Восточно-Сибирский государственный институт культуры — вошёл в список российских региональных вузов с самым большим относительным приростом контрольных цифр приёма. В ВСГИК количество контрольных цифр приёма увеличилось на 36%.

В целом в России 73% бюджетных мест в вузах отдано регионам.

Всего на 2022/2023 году вузам по всей стране выделено 588 044 бюджетных места, что что на 11 546 мест больше, чем в 2021/2022 учебном году.

Контрольные цифры приема определяют число обучающихся за счёт федерального бюджета. Места распределяются в ходе открытого публичного конкурса, который проводит минобрнауки России на основе потребностей в кадрах, заявленных региональными властями, федеральными органами исполнительной власти и крупными работодателями. Количество мест, выделенных вузу или научной организации, во многом зависит от качества работы вуза и успешности его выпускников. Эффективность работы образовательных учреждений оценивается по множеству критериев, среди которых средний балл ЕГЭ, объём научной деятельности, процент трудоустройства выпускников и другие.
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