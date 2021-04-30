Мужчина обратился в прокуратуру
Житель Селенгинского района Бурятии работал сторожем в детском саду. В день увольнения работодатель не произвёл расчёт с мужчиной, не выплатил заработную плату в размере 9,3 тысяч рублей и компенсацию за нарушение установленного срока выплаты. Бывший работника дошкольного образовательного учреждения обратился в прокуратуру.
Заведующей образовательным учреждением внесено представление, по результатам рассмотрения которого денежные средства выплачены работнику в полном объёме.
По постановлению прокурора заведующая детским садом привлечена к административной ответственности за неполную выплату в срок заработной платы, ей назначено наказание в виде штрафа.
Кроме того, межрайонным прокурором работодателю объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательства об оплате труда, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии не рассчитались с уволенным сторожем детсада
Общество, Фото:
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