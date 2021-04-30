Правоохранители проводят рейды
В Бурятии проходит первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Путина-2021». Сотрудники полиции с Ангаро - Байкальским территориальным управлением Росрыболовства проводятся рейды по выявлению и пресечению незаконной ловли, перевозки и реализации рыбной продукции.
Операция традиционно проходит в два этапа и направлена. Первый этап - с 25 апреля - 30 июня, второй этап 15 августа – 30 октября.
Также полицейские проводят работу с населением и напоминают о действующих ограничениях на добычу нерестовой рыбы и о санкциях, применяемые к нарушителям.
Так, нарушение ч.2 ст. 8.37 КоАП РФ влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой, также предусмотрена ответственность по ст.256 УК РФ и влечёт наказание в виде штрафа в размере от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от двух до трёх лет, либо обязательными работами на срок до четырёхсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии стартовала операция «Путина-2021»
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