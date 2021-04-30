Молодёжный театр Улан-Удэ ждёт зрителей на своё открытие

Театр был закрыт с октября прошлого года на капитальный ремонт



Молодёжный художественный театр Улан-Удэ распахнёт свои двери 14 мая. Зрителей ждёт торжественное открытие в рамках 40-летнего юбилея.



- Мы приготовили для вас уникальную постановку, которую покажем только в эти дни – «МХТ. Сквозь время». Художественный руководитель и режиссёр театра Анатолий Баскаков представит театрализованное путешествие по истории «Молодёжки», так нас называют наши самые преданные зрители. Даже если вы ни разу не были в нашем театре, вы сможете за один вечер увидеть и почувствовать, что такое Молодёжный театр, театр, который 40 лет не сдавался, жил, творил, и через 39 лет став наконец муниципальным учреждением культуры города Улан-Удэ, продолжает развиваться дальше, - сообщает пресс-служба театра.



В постановку «МХТ. Сквозь время» войдут фрагменты спектаклей, поворотные моменты хроники театра, музыка и многое другое. Театральное путешествие начнётся с 80-х годов, когда небольшой коллектив единомышленников – будущих профессиональных актёров во главе с режиссёром Анатолием Баскаковым - зашёл в бывшую котельную на Димитрова, 2. Артисты расскажут, как маленький театр в подвале стал важной частью общественной жизни города и добился успеха.



В программе прозвучат тексты песен на стихи Владимира Высоцкого, Александра Галича, Булата Окуджавы и многих других авторов и исполнителей, близких театру по духу и смыслам, в авторской аранжировке музыканта Андрея Баглаева. Будут показаны отрывки спектаклей «Пролетарская мельница», «Самоубийца», «Ночь», «Брат Чичиков», «Ca Va» и других. В открытии будет участвовать весь творческий коллектив театра: от старшего поколения – заслуженных артистов Республики Бурятия и до молодёжного состава труппы.



Возрастное ограничение 12+

