В Бурятии на Пыхте бросают щенков, котят и лошадей





Зооволонтёры из фонда «Собака счастья» рассказали о месте, где циничные хозяева массово бросают домашних питомцев. Этим местом оказался перевал Пыхта.- Есть у нас в Бурятии одно волшебное место - перевал Пыхта. Это горный перевал на пути от города к Байкалу. В обе стороны до ближайшей цивилизации по 25 км, снег не сходит там до конца мая, связи нет… А волшебный он ещё и потому что иногда некие фантастические твари оставляют там на гибель щенков, котят, один раз даже лошадь бросили! – поделились зооволонтёры.На днях здесь подобрали очередных выброшенных животных – домашнюю кошку с тремя котятами. Кошка, скорее всего, была домашней, так как сама бежала к людям, словно просят о помощи. Проезжавшая мимо девушка сжалилась и подобрала семейство.- Мы остановились на перевале полюбоваться красотой и тут видим - кошка! На перевале кошка! Бежит к нам и плачет, зовет куда-то. Мы за ней пошли, и она привела нас к коробке с тремя котятами. Посадили мы их машину, кошка притихла, поняла, что её везут в безопасное место, - рассказала девушка.Теперь волонтёры ищут новых хозяев для кошек и её котят.