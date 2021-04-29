Все желающие смогут получить частицу святыни
В понедельник, 3 мая в Улан-Удэ прибудет Благодатный огонь. Его доставят рейсом S7.
Инициатор и организатор доставки — Улан-Удэнский авиазавод.
Святыню встретят в 9 часов утра в Свято-Троицком храме Улан-Удэ, где передадут митрополиту Улан-Удэнскому и Бурятскому Иосифу. После все желающие смогут получить частицу Благодатного огня.
В 2020 году из-за ковидных ограничений традиционного прибытия Благодатного огня не состоялось. Фоторепортаж, как это происходило в 2019 году, можно посмотреть по ссылке.
Справка:
Благодатный огонь – огонь, выносимый из храма Гроба Господня на особом богослужении, совершаемом ежегодно в Великую субботу, накануне православной Пасхи в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Присутствующие молятся и исповедуют свои грехи, прося Господа даровать благодатный огонь. Вынос Святого света символизирует выход из гроба Света истинного, то есть воскресшего Иисуса Христа.
В соответствии с преданием иерусалимской церкви считается, что тот день, когда Благодатный огонь не сойдёт, будет последним для людей находящихся в храме, а сам храм будет разрушен. Поэтому паломники обычно причащаются перед тем как прийти в святое место. В разные годы томительное ожидание длится от пяти минут до нескольких часов.
Прихожане храмов передают Святой свет от свечи к свече.
В Улан-Удэ доставят Благодатный огонь
Общество, Фото:
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