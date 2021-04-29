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Судебные приставы Бурятии выиграли в служебном биатлоне

Судебные приставы Бурятии выиграли в служебном биатлоне
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Приставы из Бурятии стали лучшими в ДФО

Сборная управления федеральной службы судебных приставов по Бурятии завоевала первое место во втором окружном этапе ведомственного чемпионата по служебному биатлону среди территориальных органов Дальневосточного федерального округа. Чемпионат проходил с 26 по 28 апреля в Амурской области.

В личном зачете среди мужчин первое место занял член команды УФССП России по Бурятии Юрий Любовников. Второе место получил его коллега Аредаков Евгений, третье место занял член команды УФССП России по Республике Саха (Якутия) Левин Ариан.

Среди женщин победу одержала участница команды УФССП России по Республике Саха (Якутия) Анюта Попова. Второе заняла представительница УФССП России по Приморскому краю Троянская Наталья, третьей стала сотрудница УФССП России по Амурской области Омарова Жанна.

В общекомандном зачёте итоговое первое место завоевали сотрудники из Республики Бурятия, второе место досталось представителям Республики Саха (Якутия), третью ступень пьедестала заняла команда УФССП России по Хабаровскому края и ЕАО.

По итогам второго этапа соревнований сборная команда Дальневосточного Федерального округа примет участие в заключительном этапе чемпионата по служебному биатлону ФССП России.

С 2009 года служебный биатлон признан ведомственным видом спорта федеральной службы судебных приставов.

Соревнования включают в себя бег на 3 км и стрельбу из пистолета Макарова на двух огневых рубежах. После одновременного старта участники преодолевают часть дистанции – 1 км и приходят на огневой рубеж. Взяв оружие, делают пять выстрелов по мишени, затем вновь преодолевают 1 км и совершают очередные пять выстрелов по тем же мишеням. Закончив стрельбу и разрядив оружие, участники соревнований пробегают заключительный этап дистанции на 1 км и финишируют.


спорт судебные приставы служебный биатлон
 
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