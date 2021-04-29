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Пропавших жителей Иркутской области нашли на вторые сутки поисков

Пропавших жителей Иркутской области нашли на вторые сутки поисков
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
У мужчин сломалась аэролодка

В среду в Тайшетском районе Иркутской области благополучно завершились поиски двоих мужчин, ушедших на аэролодке по реке Тагул.

27 апреля двое жителей села Шелехово отправились в зимовье, которое находится на развилке рек Тагул и Гутара, в 240 километрах от деревни Георгиевка. Мужчины в установленное время не вернулись домой. Их родственники двое суток пытались выйти с ними на связь, но безрезультатно, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Группа спасателей на аэроглиссере незамедлительно выдвинулась в район поиска. В первый день от деревни Георгиевка было обследовано 100 километров вверх по течению горной реки Тагул, осмотрены все её рукава и притоки. На вторые сутки, пройдя порядка 50 километров, спасатели обнаружили на берегу неисправную аэролодку. Мужчины ожидали помощи неподалёку в зимовье.

Их в удовлетворительном состоянии эвакуировали из труднодоступной местности.

- В период ледохода передвижение по горным рекам крайне опасно! Многочисленные торосы, узкие пороги и участки открытой воды с быстрым течением – это все факторы, которые могут привести к негативным последствиям. Например, повреждение конструкций судна, в свою очередь, несёт риск для жизни и здоровья людей, находящихся на борту. А в труднодоступной местности, где нет мобильной связи, вдвойне затрудняется оказание помощи при возникновении происшествий, и увеличивается время поисков и прибытия спасателей, - прокомментировал начальник Западного поисково-спасательного отряда пожарно-спасательной службы Иркутской области Евгений Кузоро.
пропавшие без вести
 
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