Пропавших жителей Иркутской области нашли на вторые сутки поисков

Общество, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

У мужчин сломалась аэролодка



В среду в Тайшетском районе Иркутской области благополучно завершились поиски двоих мужчин, ушедших на аэролодке по реке Тагул.



27 апреля двое жителей села Шелехово отправились в зимовье, которое находится на развилке рек Тагул и Гутара, в 240 километрах от деревни Георгиевка. Мужчины в установленное время не вернулись домой. Их родственники двое суток пытались выйти с ними на связь, но безрезультатно, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



Группа спасателей на аэроглиссере незамедлительно выдвинулась в район поиска. В первый день от деревни Георгиевка было обследовано 100 километров вверх по течению горной реки Тагул, осмотрены все её рукава и притоки. На вторые сутки, пройдя порядка 50 километров, спасатели обнаружили на берегу неисправную аэролодку. Мужчины ожидали помощи неподалёку в зимовье.



Их в удовлетворительном состоянии эвакуировали из труднодоступной местности.



- В период ледохода передвижение по горным рекам крайне опасно! Многочисленные торосы, узкие пороги и участки открытой воды с быстрым течением – это все факторы, которые могут привести к негативным последствиям. Например, повреждение конструкций судна, в свою очередь, несёт риск для жизни и здоровья людей, находящихся на борту. А в труднодоступной местности, где нет мобильной связи, вдвойне затрудняется оказание помощи при возникновении происшествий, и увеличивается время поисков и прибытия спасателей, - прокомментировал начальник Западного поисково-спасательного отряда пожарно-спасательной службы Иркутской области Евгений Кузоро.

