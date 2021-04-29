Занятия провели для осуждённых женщин
В исправительной колонии № 7 для женщин в Улан-Удэ провели антистрессовую программу, включающую в себя курс занятий по йоге и дыхательным техникам.
Провела курсы представитель благотворительного фонда «Общечеловеческие ценности», инструктор по йоге для социально-незащищенных слоев населения Марина Квитнева.
За четыре дня участниц обучили йоге тела, древним дыхательным техникам и релаксации. В завершении всем осуждённым, принявшим участие в программе, выдали пособия. По ним они могут заниматься самостоятельно, сообщили в УФСИН по Бурятии.
В улан-удэнской колонии обучают йоге и правильному дыханию
Общество, Фото:
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