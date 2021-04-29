Библиотечный фонд следственного изолятора пополнился книгами на военно-патриотическую тематику
Библиотечный фонд СИЗО-1 в Улан-Удэ пополнился новыми книгами. В дар учреждению передано 260 книг на военно-патриотическую тематику, сообщили в УФСИН по Бурятии.
Такой подарок следственному изолятору преподнесла начальник хозяйственного отдела Восточно-Сибирского государственного института культуры, член попечительского совета учреждения Галина Нелюбина.
- Чтение книг положительно влияет на подозреваемых, обвиняемых и осужденных, отвлекает от негативных мыслей, - заявили в СИЗО.
Сотрудница ВСГИК подарила книги СИЗО
Общество, Фото:
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