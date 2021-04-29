Сотрудница ВСГИК подарила книги СИЗО

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Библиотечный фонд следственного изолятора пополнился книгами на военно-патриотическую тематику



Библиотечный фонд СИЗО-1 в Улан-Удэ пополнился новыми книгами. В дар учреждению передано 260 книг на военно-патриотическую тематику, сообщили в УФСИН по Бурятии.



Такой подарок следственному изолятору преподнесла начальник хозяйственного отдела Восточно-Сибирского государственного института культуры, член попечительского совета учреждения Галина Нелюбина.



- Чтение книг положительно влияет на подозреваемых, обвиняемых и осужденных, отвлекает от негативных мыслей, - заявили в СИЗО.







