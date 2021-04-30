По югу Бурятии до +20

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Улан-Удэ воздух прогреется до +15



По данным Бурятского гидрометцентра, 30 апреля в большинстве районов республики без осадков, по юго-западу, югу Байкала и северо-востоку местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер переменный 6-11 м/с. Температура ночью +1,-4, местами -7,-12, днём +10,+15, местами +4,+9, по крайнему югу до +20.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью -2,-4, днём +13,+15.

