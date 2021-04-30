 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 апреля

29 апреля

Популярное

По югу Бурятии до +20

По югу Бурятии до +20
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Улан-Удэ воздух прогреется до +15

По данным Бурятского гидрометцентра, 30 апреля в большинстве районов республики без осадков, по юго-западу, югу Байкала и северо-востоку местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер переменный 6-11 м/с. Температура ночью +1,-4, местами -7,-12, днём +10,+15, местами +4,+9, по крайнему югу до +20.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью -2,-4, днём +13,+15.
прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

По югу Бурятии до +20
По югу Бурятии до +20
Общество, 30.04.2021
В Улан-Удэ воздух прогреется до +15
В Улан-Удэ открылась выставка, посвящённая юбилею города
В Улан-Удэ открылась выставка, посвящённая юбилею города
Общество, 29.04.2021
Посетителям покажут исторические фотографии столицы Бурятии
Овцеводческие хозяйства Забайкалья готовятся к выставке в Улан-Удэ
Овцеводческие хозяйства Забайкалья готовятся к выставке в Улан-Удэ
Общество, 29.04.2021
Эксперты оценили подготовку 11 хозяйств Забайкалья
В Иркутской области стартуют пасхальные фестивали
В Иркутской области стартуют пасхальные фестивали
Общество, 29.04.2021
Праздничные мероприятия продлятся до 5 мая включительно
В Кяхтинском районе Бурятии проходит «Неделя добра»
В Кяхтинском районе Бурятии проходит «Неделя добра»
Общество, 29.04.2021
Жители района собирают вещи для малоимущих семей
В Чите завершился окружной этап конкурса «Воин мира»
В Чите завершился окружной этап конкурса «Воин мира»
Общество, 29.04.2021
Первое место выиграли военные из Забайкалья
Приёмным родителям Иркутской области вручат премии губернатора
Приёмным родителям Иркутской области вручат премии губернатора
Общество, 29.04.2021
В этом году 50 тысяч рублей получат 8 человек
Минздрав РФ наградил грамотами водителей скорой помощи в Бурятии
Минздрав РФ наградил грамотами водителей скорой помощи в Бурятии
Общество, 29.04.2021
Вручение состоялось в День работника скорой медицинской помощи
В Ангарске презентовали мастер-план по развитию города
В Ангарске презентовали мастер-план по развитию города
Общество, 29.04.2021
Средства на его реализацию поступят из федерального и регионального бюджетов
Фигуристы Бурятии завоевали 12 медалей в Иркутске
Фигуристы Бурятии завоевали 12 медалей в Иркутске
Общество, 29.04.2021
19 юных спортсменов представляли республику на соревнованиях
В Чите пробегут эстафету памяти Назара Губина
В Чите пробегут эстафету памяти Назара Губина
Общество, 29.04.2021
Соревнования будут приурочены к празднованию Дня Победы
Водители из Бурятии представят округ на «Военном ралли»
Водители из Бурятии представят округ на «Военном ралли»
Общество, 29.04.2021
В мае в Туве пройдёт всеармейский этап конкурса
В Бурятии на Пыхте бросают щенков, котят и лошадей
В Бурятии на Пыхте бросают щенков, котят и лошадей
Общество, 29.04.2021
На днях на перевале подобрали очередных выброшенных питомцев
Дзюдоисты Улан-Удэ успешно выступили в Чите
Дзюдоисты Улан-Удэ успешно выступили в Чите
Общество, 29.04.2021
Лучшим борцом турнира признан воспитанник школы единоборств из Бурятии
В Иркутской области зарегистрировали границы двух заказников
В Иркутской области зарегистрировали границы двух заказников
Общество, 29.04.2021
Карты доступны неограниченному кругу лиц в электронной версии ЕГРН

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^