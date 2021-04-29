В завершении обучения вручат свидетельства
Сотрудники военной полиции Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Бурятии, проходят обучение на специализированных курсах повышения квалификации. На курсах работают инструкторы из МВД.
Занятия проходят на базе окружного учебного центра ВВО. Инструкторы проводят с военнослужащими занятия по обращению со штатными спецсредствами и нелетальным оружием, стоящим на вооружении военной полиции.
- Кроме того, военные полицейские пройдут правовой курс, в ходе которого ознакомятся с изменениями в нормативно-правовой базе. Программой обучения также предусмотрены занятия по огневой подготовке, рукопашному бою и силовому задержанию, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Сотрудники военной полиции, успешно прошедшие обучение, получат свидетельства об окончании курсов и квалификацию «инспектор военной полиции».
Военные полицейские Бурятии учатся применять нелетальное оружие
Общество, Фото:
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