Военные полицейские Бурятии учатся применять нелетальное оружие

Общество, Фото: из архива

В завершении обучения вручат свидетельства



Сотрудники военной полиции Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Бурятии, проходят обучение на специализированных курсах повышения квалификации. На курсах работают инструкторы из МВД.



Занятия проходят на базе окружного учебного центра ВВО. Инструкторы проводят с военнослужащими занятия по обращению со штатными спецсредствами и нелетальным оружием, стоящим на вооружении военной полиции.



- Кроме того, военные полицейские пройдут правовой курс, в ходе которого ознакомятся с изменениями в нормативно-правовой базе. Программой обучения также предусмотрены занятия по огневой подготовке, рукопашному бою и силовому задержанию, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Сотрудники военной полиции, успешно прошедшие обучение, получат свидетельства об окончании курсов и квалификацию «инспектор военной полиции».





