В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены из Бурятии, Якутии и Забайкалья
30 апреля в посёлке Агинское стартует XXI межрегиональный открытый турнир Агинского Бурятского округа по настольному теннису «Кубок Дружбы». Турнир является одним из значимых спортивных мероприятий округа и Забайкалья.
В течение двух дней 1 и 2 мая в физкультурно-оздоровительном центре «Баатар» встретятся теннисисты из Бурятии, Якутии, Забайкальского края и Агинского Бурятского округа. Торжественное открытие соревнований состоится 1 мая в 12:00.
- В связи с профилактикой коронавируса будут приняты необходимые меры. При входе в спортивный зал будет проводиться обязательная термометрия бесконтактным термометром, обработка рук антисептическим раствором. При отказе от данных процедур вход на мероприятие запрещается. Все участники, судьи и организаторы обязаны находиться в медицинской маске или ином средстве индивидуальной защиты до выхода на игровую площадку. При нахождении вне игровой площадки всем рекомендуется соблюдать социальную дистанцию, - сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
Программа соревнований
30 апреля
16:00-18:00 - Заседание мандатной комиссии.
18:00 - Заседание ГСК.
1 мая
9:00 - Командные соревнования. Предварительный этап.
12:00 - Открытие соревнований. Проведение парада.
13:00 - Личные соревнования. Предварительный этап.
16:00 - Командные соревнования. Финальный этап.
2 мая
9:00 - Личные соревнования. Финальный этап.
12:00 - Абсолютное первенство. Финальный этап.
16:00 - Закрытие соревнований. Проведение награждения.
Возрастное ограничение 0+
В Агинском округе теннисисты разыграют «Кубок дружбы»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Занятия провели для осуждённых женщин
Лучница показала фотографию с мужем
Библиотечный фонд следственного изолятора пополнился книгами на военно-патриотическую тематику
Иннокентий Могзолов снял полнометражный фильм для «Netflix»
Победительница представит столицу Бурятии на всероссийском конкурсе
Местами по республике снег и дождь
Глухарь подпустил лесников и позволил снять себя на видео
В завершении обучения вручат свидетельства
38 больных подключены к аппаратам ИВЛ
Поэт-сатирик Юрий Ботоев написал по этому поводу стихотворение
Генеральным продюсером картины стала Дари Саханова
На свет появились три девочки
Рабочие приступили к разработке котлована
Заработная плата, на которую в среднем рассчитывают вахтовики, превышает 65 тысяч рублей
Новая доплата аналогична выплатам за классное руководство в школах