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В Агинском округе теннисисты разыграют «Кубок дружбы»

В Агинском округе теннисисты разыграют «Кубок дружбы»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены из Бурятии, Якутии и Забайкалья

30 апреля в посёлке Агинское стартует XXI межрегиональный открытый турнир Агинского Бурятского округа по настольному теннису «Кубок Дружбы». Турнир является одним из значимых спортивных мероприятий округа и Забайкалья.

В течение двух дней 1 и 2 мая в физкультурно-оздоровительном центре «Баатар» встретятся теннисисты из Бурятии, Якутии, Забайкальского края и Агинского Бурятского округа. Торжественное открытие соревнований состоится 1 мая в 12:00.

- В связи с профилактикой коронавируса будут приняты необходимые меры. При входе в спортивный зал будет проводиться обязательная термометрия бесконтактным термометром, обработка рук антисептическим раствором. При отказе от данных процедур вход на мероприятие запрещается. Все участники, судьи и организаторы обязаны находиться в медицинской маске или ином средстве индивидуальной защиты до выхода на игровую площадку. При нахождении вне игровой площадки всем рекомендуется соблюдать социальную дистанцию, - сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

Программа соревнований

30 апреля
16:00-18:00 - Заседание мандатной комиссии.
18:00 - Заседание ГСК.

1 мая
9:00 - Командные соревнования. Предварительный этап.
12:00 - Открытие соревнований. Проведение парада.
13:00 - Личные соревнования. Предварительный этап.
16:00 - Командные соревнования. Финальный этап.

2 мая
9:00 - Личные соревнования. Финальный этап.
12:00 - Абсолютное первенство. Финальный этап.
16:00 - Закрытие соревнований. Проведение награждения.

Возрастное ограничение 0+
настольный теннис кубок спорт Агинский Бурятский округ Забайкальский край
 
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