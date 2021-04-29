Поэт-сатирик Юрий Ботоев написал по этому поводу стихотворение
27 апреля в день сессии Народного Хурала депутат Оксана Бухольцева поделилась забавным снимком. Она запечатлела цветочную клумбу у крыльца Хурала и спросила: «Кому без крышки поставили?»
Некоторые подписчики поделились в комментариях, что уже не первый год смеются над этой клумбой, похожей на гроб. Другие написали: «Ну надо же, углядели», «Вот не обращала внимания, оказывается», «Редеют ряды. По кому коробчонка срублена?», «Один в один». «Коррупционеров туда», - пошутила местная жительница.
Сегодня бурятский режиссёр, («Каникулы в Таиланде», «Тайна завещания», «Головар», «Золото империи»), поэт-сатирик Юрий Ботоев написал по этому поводу стихотворение. В нём он намекает на одного депутата Народного Хурала, чей поступок широко обсуждался в последние дни.
У Хурала - прямо в лоб,
Если юмор - очень грубо,
Появился страшный гроб
Политического «трупа»...
Эти «трупы» долго пахнут
И при жизни пахло «тело» ..
Вот один над златом чахнуть,
На ВИП-пенсию с прицелом,
Окунуть свой зад в ВИП-кресло
Захотел, попутав берег.
Чтобы тело в кресло влезло,
Поменялся ради денег.
Демагог! Все это знают!
Вечно партии меняет:
То он Жирика лабзает,
То к «едросам» примыкает.
Всё закончилось печально,
«Тело» выдворено грубо.
Думал, будет он начальник,
Получил у входа клумбу!
В январе Юрий Ботоев посвятил стихотворение отставке правительства Бурятии.
В Улан-Удэ высмеяли «гроб» у Народного Хурала
Общество, Фото:
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