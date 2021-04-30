В Агинском округе годовщине Победы посвятят пробег

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Спортивное мероприятие состоится в 46-й раз



8 мая в административном центре Агинского Бурятского округа пройдёт 46-й легкоатлетический окружной пробег, посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.



- Спортсмены стартуют в 9 часов утра с центрального стадиона и пробегут по трассе Агинское – Нижний Цасучей. Желательно, чтобы участники надели георгиевские ленты, - отметили организаторы.



В массовых забегах примут участие все желающие по следующим возрастным группам:

- 15 лет и младше– мальчики 10 км, девочки 5 км (2006 г.р. и младше);

- от 16 до 17 лет – юноши 10 км, девушки 5 км (2004-2005 гг.р.);

- от 18 до 29 лет – мужчины 10 км, женщины 5 км (1992-2003 гг.р.);

- от 30 до 39 лет – мужчины 10 км, женщины 5 км (1982-1991 гг.р.);

- от 40 до 49 лет – мужчины 5 км, женщины 1 км (1972-1981 гг.р.);

- от 50 до 59 лет – мужчины 5 км, женщины 1 км (1962-1971 гг.р.);

- от 60 до 64 лет – мужчины 3 км, женщины 1 км (1957-1961 гг.р.);

- от 65 до 69 лет – мужчины 3 км, женщины 1 км (1952-1956 гг.р.);

- от 70 до 74 лет – мужчины 3 км, женщины 1 км (1947-1951 гг.р.);

- 75 лет и старше – мужчины 3 км, женщины 1 км (1946 г.р. и старше).

Участники забегов на дистанции 3 км и 1 км пробегают по стадиону.



Соревнования лично-командные. Общекомандное первенство определяется по наибольшей сумме очков отдельно среди сборных команд сельских поселений и административных центров районов округа. Общекомандное первенство определяется по сумме очков, набранных всеми участниками команды, занявшими с I по VI место. За занятое I место присуждается 10 очков, за II место – 7 очков, за III место – 5 очков, за IV место – 3 очка, за V место – 2 очка и за VI место – 1 очко.



Награждение проводится в общекомандном первенстве среди сборных команд сельских поселений и административных центров районов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.



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