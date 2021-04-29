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Водители из Бурятии представят округ на «Военном ралли»

Водители из Бурятии представят округ на «Военном ралли»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В мае в Туве пройдёт всеармейский этап конкурса

Сборная команда военных водителей мотострелкового соединения, дислоцируемого в Бурятии, представит Восточный военный округ на всеармейском этапе конкурса «Военное ралли – 2021» в столице Тувы городе Кызыл. Военнослужащие стали лидерами по итогам окружного этапа конкурса, который проходил в Забайкальском крае.

Конкурс «Военное ралли» состоит из четырёх этапов. Первый – индивидуальная гонка протяжённостью 124 км, где определяются победители в категориях «грузовые автомобили 4х4», «грузовые автомобили 6х6». Второй этап – выполнение нормативов по огневой подготовке, где оцениваются экипажи бронированных автомобилей. Третий – гонка с преследованием на131 км. Четвёртый - командная гонка. Здесь военнослужащим предстоит преодолеть трассу длинной 142 км, после чего будет определена команда-победительница, представившая участников в категориях «бронированные автомобили 4х4», «грузовые автомобили 4х4» и «грузовые автомобили 6х6».

Помимо команды ВВО в соревнованиях примут участие экипажи Центрального, Южного, Западного военных округов, а также Северного флота, ВДВ и Росгвардии, которые показали лучшие результаты на отборочных заездах. Торжественная церемония открытия конкурса состоится в мае в Кызыле.

Команда победителей представит Россию на международном турнире «Военное ралли-2021» в июле этого года. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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