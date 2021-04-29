В Улан-Удэ начали строить ещё один детсад

- На территории будущего детского сада строители ведут работы по отрывке котлована и монтажу фундаментов, приступили к армированию колонн, - пояснила инженер МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Любовь Русанова.





В детском саду разместится раздевальная, игровая, спальня, буфетная, санузел. Также предусмотрен музыкальный зал, зал для физкультурных занятий, кабинет логопеда и помещение пищеблока













В столице Бурятии на улице Конечная начали строить новый детский сад. Он будет рассчитан на 280 мест.Сейчас подрядная организация ООО «Стройинком» разрабатывает котлован, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.Детский сад будет построен по типовому проекту – подобные сейчас строят в микрорайонах Забайкальский, Дивизионный и по улице Боевая. Учреждение рассчитано на 280 детей ясельного, младшего, среднего, старшего и подготовительного дошкольного возраста по 20 воспитанников в одной группе.