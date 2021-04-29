В Иркутской области стартуют пасхальные фестивали

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Праздничные мероприятия продлятся до 5 мая включительно



В этом году пасхальный фестиваль, который много лет проводился в Иркутской области, разделён на три самостоятельных мероприятия.



Областной пасхальный театральный фестиваль детских и юношеских самодеятельных коллективов «Дорогою добра» состоится со 2 по 4 мая. Свои спектакли покажут 18 театров из Иркутска и Ангарска, а также Усольского и Чунского районов. Зрителями станут воспитанники детских домов и подопечные детских социально-реабилитационных центров.



Театр юного зрителя имени А. Вампилова проводит областной фестиваль «Пасхальная радость». 2 мая его артисты покажут спектакль «Сказка о Золотой рыбке» (6+). Традиционно в мероприятии принимали участие воспитанницы православной женской гимназии. В этом году из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, они представят онлайн-программу. В неё войдут пасхальный фильм-концерт и литературная гостиная «Христос Воскресе!».



Областной пасхальный музыкальный фестиваль «Повсюду благовест звучит» (6+) пройдёт 4 и 5 мая в Иркутской областной филармонии. В органном и концертном залах выступят камерный хор губернаторского симфонического оркестра, хор мальчиков и юношей «Байкал-хор», а также хоры Свято-Троицкого кафедрального собора Ангарска и «Соловушка» школы музыкантских воспитанников Иркутска. В программе – русская духовная и светская музыка.



Также в регионе пройдёт открытый областной фестиваль детско-юношеского творчества «Пасха красная». Его проводит Иркутская епархия Русской Православной Церкви. В его рамках состоится онлайн-концерт творческих коллективов детских школ искусств, образовательных учреждений, домов культуры из Иркутска, Свирска, Зимы, Усолья, Братска, Слюдянки и других населённых пунктов Иркутской области. Затем состоится награждение победителей конкурса «Пасхальный сувенир».



Отдельное мероприятие проведёт архитектурно-этнографический музей «Тальцы» (6+). 2 мая там состоится молебен. Все желающие смогут освятить куличи, пасхи и яйца. Кроме того, зрителям представят выставку пасхальных яиц из коллекции Александра Спешилова «Светлое Христово воскресенье», пройдут мастер-классы по изготовлению открыток и росписи яиц, литературные чтения и лекции, образовательные и игровые программы для детей.

