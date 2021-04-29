В Бурятии кураторы групп в ссузах получат новую доплату

Новая доплата аналогична выплатам за классное руководство в школах



В Бурятии 1310 педагогов-кураторов учебных групп в ссузах будут получать новую доплату, аналогичную выплатам за классное руководство в школах.



О введении ежемесячной выплаты в размере пять тысяч рублей президент Владимир Путин объявил в своём послании к Федеральному Собранию. Глава государства сообщил, что после того, как он поручил ввести в прошлом году данную ежемесячную надбавку к зарплате классным руководителям, к нему стали обращаться педагоги среднего профессионального образования.



- Пишут, что о них-то забыли. Да, действительно, это так. Нужно восстановить справедливость. Нужно это исправить и установить такую же доплату – пять тысяч рублей – для кураторов учебных групп техникумов и колледжей, - заявил Путин.



Общий объём данных выплат педагогам учреждений среднего профессионального образования в Бурятии ежегодно будет составлять 243,3 млн рублей, сообщили в правительстве республики.



- Наверное, могу от имени всех кураторов всех колледжей Бурятии высказать нашу большую радость и удовлетворение. Нашу сложную и очень важную работу по воспитанию подростков наконец-то отметили и планируют увеличить зарплату: мы будем получать доплату за кураторство - 5000 рублей. Это радость не только кураторов и преподавателей, это радость и их семей, - прокомментировала нововведение куратор группы ПС-21 Бурятского лесопромышленного колледжа Ольга Манзарова.





