Людям рекомендовали не собираться на пикники большими компаниями
Как сообщал «Байкал-Daily», жителей Бурятии, как и остальных россиян, ждут длительные майские выходные – с 1 по 10 мая. Они были введены в связи с эпидемиологической ситуацией. Власти сочли, что лучше, если граждане будут сидеть эти дни на дачах, чем толпами курсировать туда и обратно, развозя инфекцию.
В управлении Роспотребнадзора по Бурятии также посоветовали провести майские праздники на дачах.
- В условиях сохранения рисков распространения коронавируса отдых за городом или на даче хорошее решение, так как прогулки и общение в кругу семьи на открытом воздухе не несут значительного риска инфицирования, - отметили в управлении Роспотребнадзора.
В ведомстве напомнили, что большое скопление людей даже вне помещений является нежелательным и потенциально опасным, а многократное посещение гостей связано со значительным увеличением риска инфицирования.
- В связи с этим стоит подумать об ограничении контактов. Если вы все же решили пригласить гостей, не забывайте надевать маску. Кроме того, важно носить маску во всех общественных местах, особенно там, где сложно соблюдать социальную дистанцию, в магазинах и в общественном транспорте, - напомнили в управлении Роспотребнадзора.
Специалисты отметили, что не нужно бояться получить тепловой удар из-за применения средств индивидуальной защиты. Существенно нарушить теплообмен маска не может. В сильную жару для обеспечения нормального теплообмена следует оставлять открытыми другие участки тела, а голову защитить от солнца лёгким головным убором.
В жаркую погоду маски нужно менять чаще, так как они быстрее становятся влажными, выходит из строя защитный слой изделия и эффективность снижается. Кроме того, заявили специалисты, летом лучше отказаться от масок тёмного цвета.
Роспотребнадзор призвал жителей Бурятии на майские отдохнуть на даче
Общество, Фото:
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