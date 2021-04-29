 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 апреля

28 апреля

Популярное

Роспотребнадзор призвал жителей Бурятии на майские отдохнуть на даче

Роспотребнадзор призвал жителей Бурятии на майские отдохнуть на даче
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Людям рекомендовали не собираться на пикники большими компаниями

Как сообщал «Байкал-Daily», жителей Бурятии, как и остальных россиян, ждут длительные майские выходные – с 1 по 10 мая. Они были введены в связи с эпидемиологической ситуацией. Власти сочли, что лучше, если граждане будут сидеть эти дни на дачах, чем толпами курсировать туда и обратно, развозя инфекцию.

В управлении Роспотребнадзора по Бурятии также посоветовали провести майские праздники на дачах.

- В условиях сохранения рисков распространения коронавируса отдых за городом или на даче хорошее решение, так как прогулки и общение в кругу семьи на открытом воздухе не несут значительного риска инфицирования, - отметили в управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что большое скопление людей даже вне помещений является нежелательным и потенциально опасным, а многократное посещение гостей связано со значительным увеличением риска инфицирования.

- В связи с этим стоит подумать об ограничении контактов. Если вы все же решили пригласить гостей, не забывайте надевать маску. Кроме того, важно носить маску во всех общественных местах, особенно там, где сложно соблюдать социальную дистанцию, в магазинах и в общественном транспорте, - напомнили в управлении Роспотребнадзора.

Специалисты отметили, что не нужно бояться получить тепловой удар из-за применения средств индивидуальной защиты. Существенно нарушить теплообмен маска не может. В сильную жару для обеспечения нормального теплообмена следует оставлять открытыми другие участки тела, а голову защитить от солнца лёгким головным убором.

В жаркую погоду маски нужно менять чаще, так как они быстрее становятся влажными, выходит из строя защитный слой изделия и эффективность снижается. Кроме того, заявили специалисты, летом лучше отказаться от масок тёмного цвета.
Роспотребнадзор дачи коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Роспотребнадзор призвал жителей Бурятии на майские отдохнуть на даче
Роспотребнадзор призвал жителей Бурятии на майские отдохнуть на даче
Общество, 29.04.2021
Людям рекомендовали не собираться на пикники большими компаниями
Горящий фонарь развеселил улан-удэнцев
Горящий фонарь развеселил улан-удэнцев
Общество, 29.04.2021
Улан-удэнцы соревнуются в остроумии по поводу охваченного пламенем уличного фонаря
Жители Бурятии смогут возить велосипеды в электричках бесплатно
Жители Бурятии смогут возить велосипеды в электричках бесплатно
Общество, 29.04.2021
Вводится бесплатный провоз велосипедов и спортинвентаря
Первые призывники 2021 года из Улан-Удэ уехали к местам службы
Первые призывники 2021 года из Улан-Удэ уехали к местам службы
Общество, 29.04.2021
Крупная отправка призывников в войска прошла в условиях ограничительных мер. ВИДЕО
В честь традиционных костюмов народов Бурятии сняли клип
В честь традиционных костюмов народов Бурятии сняли клип
Общество, 29.04.2021
Это костюмы пяти основных бурятских родов, эвенков, русских старожилов и казаков
В Улан-Удэ парад Победы на площади Советов отрепетируют трижды
В Улан-Удэ парад Победы на площади Советов отрепетируют трижды
Общество, 29.04.2021
Движение в районе главной площади Улан-Удэ будет ограничено
Американка нашла дедушку в Улан-Удэ через 23 года
Американка нашла дедушку в Улан-Удэ через 23 года
Общество, 29.04.2021
Девушке, которую удочерили супруги из США, помогли неравнодушные жители Бурятии
В Бурятии подтверждено ещё 27 случаев заражения коронавирусом
В Бурятии подтверждено ещё 27 случаев заражения коронавирусом
Общество, 29.04.2021
Прибавилось число умерших от коронавируса больных
В Забайкалье от бешенства пал жеребец
В Забайкалье от бешенства пал жеребец
Общество, 29.04.2021
Перед гибелью животное проявляло агрессию 
С начала года прокуратура Бурятии выявила более пяти тысяч нарушений
С начала года прокуратура Бурятии выявила более пяти тысяч нарушений
Общество, 29.04.2021
Озвучены основные статистические данные за январь – март 2021 года
Прокуратура Бурятии помогла в назначении выплат ребёнку
Прокуратура Бурятии помогла в назначении выплат ребёнку
Общество, 29.04.2021
В ситуации просила разобраться его мать
Двое ангарчан напали на бригаду «скорой»
Двое ангарчан напали на бригаду «скорой»
Общество, 29.04.2021
Расследуется уголовное дело 
В Улан-Удэ определят чемпиона по ловле удочкой
В Улан-Удэ определят чемпиона по ловле удочкой
Общество, 29.04.2021
В окрестностях столицы Бурятии пройдут соревнования рыболовов
Улан-Удэ примет чемпионат Бурятии по боксу
Улан-Удэ примет чемпионат Бурятии по боксу
Общество, 29.04.2021
Соревнования проведут среди мужчин и женщин 1981-2002 годов рождения
В Бурятии местами мокрый снег и дождь
В Бурятии местами мокрый снег и дождь
Общество, 29.04.2021
В Улан-Удэ существенных осадков не ожидается 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^