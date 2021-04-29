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Армрестлер из Бурятии впервые выиграл «Кубок ДОСААФ»

Армрестлер из Бурятии впервые выиграл «Кубок ДОСААФ»
Общество,  Фото:пресс-служба ДОСААФ РБ
Валентин Михалев выступал в весовой категории до 70 кг

23 апреля в Москве завершились четвёртые всероссийские соревнования среди силовых структур по армрестлингу «Кубок ДОСААФ». В этом году в турнире участвовало рекордное число спортсменов – 102 человека из 20 регионов страны. За победу в разных весовых категориях борются представители Росгвардии, министерства обороны, ФСИН, службы судебных приставов.

Команда Бурятии впервые приняла участие в этом соревновании и показала достойные результаты. Республику представляли Валентин Михалев, Юрий Катков и Арсений Яковлев. Валентин Михалев в весовой категории до 70 кг занял первое место, выполнив норматив мастера спорта России. Юрий Катков в весовой категории 80 кг завоевал бронзовую медаль соревнований. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

- Организаторами соревнований и руководством ДОСААФ России наша команда была отдельно отмечена как пример для других регионов страны, - добавили в пресс-службе ДОСААФ Бурятии.
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