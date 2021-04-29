Армрестлер из Бурятии впервые выиграл «Кубок ДОСААФ»

Общество, Фото: пресс-служба ДОСААФ РБ

Валентин Михалев выступал в весовой категории до 70 кг



23 апреля в Москве завершились четвёртые всероссийские соревнования среди силовых структур по армрестлингу «Кубок ДОСААФ». В этом году в турнире участвовало рекордное число спортсменов – 102 человека из 20 регионов страны. За победу в разных весовых категориях борются представители Росгвардии, министерства обороны, ФСИН, службы судебных приставов.



Команда Бурятии впервые приняла участие в этом соревновании и показала достойные результаты. Республику представляли Валентин Михалев, Юрий Катков и Арсений Яковлев. Валентин Михалев в весовой категории до 70 кг занял первое место, выполнив норматив мастера спорта России. Юрий Катков в весовой категории 80 кг завоевал бронзовую медаль соревнований. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.



- Организаторами соревнований и руководством ДОСААФ России наша команда была отдельно отмечена как пример для других регионов страны, - добавили в пресс-службе ДОСААФ Бурятии.

