Горящий фонарь развеселил улан-удэнцев

- Жесть! – говорит автор видео.





Вечером 28 апреля в микрорайоне Бурвод в Улан-Удэ воспламенился уличный фонарь. Оплавившиеся куски плафона падали на землю. Пассажиры маршрутки запечатлели пожар, видео опубликовали в паблике buryatia_online.Здесь подписчикам предложили придумать лучший комментарий. Люди проявили чувство юмора и много шутили, несмотря на серьёзность произошедшего:«Освещение – огонь!»,«Даже фонарь сгорел от стыда за наши дороги!»,«Сгорел на работе»,«Фонарь жжёт»,«Бурвод горячо и пламенно встречает своих жителей, приезжающих на маршрутке»,«Когда заказал фонарь через алиэкспресс»,«Город экономит электроэнергию»,«Даёшь газ Бурятии!!!»,«Улица горящих фонарей»,«Гори-гори ясно, чтобы не погасло»,«Адская башня»,«Это инновации в сфере дорожного освещения - экономия электроэнергии в ночное время суток»,«Что за огонь этот фонарь»,«Фонари горят, машины летают, всё как обычно»,«Перегрелся на работе»,«Факел свободы!»,«Инновации по-бурятски»,«Хьюстон! У фонаря проблемы»,«Средневековое освещение».За 14 часов видео просмотрели около 50-ти тысяч раз.