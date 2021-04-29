Горящий фонарь развеселил улан-удэнцев

Вечером 28 апреля в микрорайоне Бурвод в Улан-Удэ воспламенился уличный фонарь. Оплавившиеся куски плафона падали на землю. Пассажиры маршрутки запечатлели пожар, видео опубликовали в паблике buryatia_online.
- Жесть! – говорит автор видео.
Здесь подписчикам предложили придумать лучший комментарий. Люди проявили чувство юмора и много шутили, несмотря на серьёзность произошедшего:
«Освещение – огонь!»,
«Даже фонарь сгорел от стыда за наши дороги!»,
«Сгорел на работе»,
«Фонарь жжёт»,
«Бурвод горячо и пламенно встречает своих жителей, приезжающих на маршрутке»,
«Когда заказал фонарь через алиэкспресс»,
«Город экономит электроэнергию»,
«Даёшь газ Бурятии!!!»,
«Улица горящих фонарей»,
«Гори-гори ясно, чтобы не погасло»,
«Адская башня»,
«Это инновации в сфере дорожного освещения - экономия электроэнергии в ночное время суток»,
«Что за огонь этот фонарь»,
«Фонари горят, машины летают, всё как обычно»,
«Перегрелся на работе»,
«Факел свободы!»,
«Инновации по-бурятски»,
«Хьюстон! У фонаря проблемы»,
«Средневековое освещение».
За 14 часов видео просмотрели около 50-ти тысяч раз.