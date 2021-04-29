Минздрав РФ наградил грамотами водителей скорой помощи в Бурятии

Общество, Фото: пресс-служба минздрава РБ

Вручение состоялось в День работника скорой медицинской помощи



28 апреля сотрудники службы «скорой помощи» Бурятии получили почётные грамоты министерства здравоохранения России.



В День работника скорой медицинской помощи, поощрения удостоились:

- Анатолий Иванович Бучинский, водитель скорой медицинской помощи Нижнеангарской центральной районной больницы;

- Виктор Сергеевич Галютин, водитель скорой медицинской помощи станции скорой медицинской помощи.



- На станции скорой медицинской помощи работаю водителем почти 20 лет. Работу у нас нелёгкая, интенсивная, но интересная. Самое сложное в нашей специальности – вовремя обслуживать вызовы и доставить больных, - отметил один из награждённых Виктор Галютин.



Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики, глава ведомства Евгения Лудупова в торжественной обстановке вручила грамоты работникам служб скорой медицинской помощи. Она поблагодарила всех медицинских работников, причастных к данной профессии.

