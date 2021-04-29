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Минздрав РФ наградил грамотами водителей скорой помощи в Бурятии

Минздрав РФ наградил грамотами водителей скорой помощи в Бурятии
Общество,  Фото:пресс-служба минздрава РБ
Вручение состоялось в День работника скорой медицинской помощи

28 апреля сотрудники службы «скорой помощи» Бурятии получили почётные грамоты министерства здравоохранения России.

В День работника скорой медицинской помощи, поощрения удостоились:
- Анатолий Иванович Бучинский, водитель скорой медицинской помощи Нижнеангарской центральной районной больницы;
- Виктор Сергеевич Галютин, водитель скорой медицинской помощи станции скорой медицинской помощи.

- На станции скорой медицинской помощи работаю водителем почти 20 лет. Работу у нас нелёгкая, интенсивная, но интересная. Самое сложное в нашей специальности – вовремя обслуживать вызовы и доставить больных, - отметил один из награждённых Виктор Галютин.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики, глава ведомства Евгения Лудупова в торжественной обстановке вручила грамоты работникам служб скорой медицинской помощи. Она поблагодарила всех медицинских работников, причастных к данной профессии. 
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