Вручение состоялось в День работника скорой медицинской помощи
28 апреля сотрудники службы «скорой помощи» Бурятии получили почётные грамоты министерства здравоохранения России.
В День работника скорой медицинской помощи, поощрения удостоились:
- Анатолий Иванович Бучинский, водитель скорой медицинской помощи Нижнеангарской центральной районной больницы;
- Виктор Сергеевич Галютин, водитель скорой медицинской помощи станции скорой медицинской помощи.
- На станции скорой медицинской помощи работаю водителем почти 20 лет. Работу у нас нелёгкая, интенсивная, но интересная. Самое сложное в нашей специальности – вовремя обслуживать вызовы и доставить больных, - отметил один из награждённых Виктор Галютин.
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики, глава ведомства Евгения Лудупова в торжественной обстановке вручила грамоты работникам служб скорой медицинской помощи. Она поблагодарила всех медицинских работников, причастных к данной профессии.
Минздрав РФ наградил грамотами водителей скорой помощи в Бурятии
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