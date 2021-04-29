В честь традиционных костюмов народов Бурятии сняли клип

В музыкальном ролике демонстрируются эти костюмы - в клипе артисты позируют в них и танцуют.







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В республике выпустили клип на песню «Бурятия - моя земля». Это творческий проект по созданию зимних традиционных костюмов народов Бурятии «Навстречу Сагаалгану».- В рамках проекта создана коллекция удивительных по красоте и богатству зимних традиционных костюмов пяти основных бурятских родов, эвенков, русских старожилов и казаков. 36 зимних костюмов на натуральном меху были созданы специально к Сагаалгану, - сообщили в республиканском центре народного творчества.В центре добавили, что каждая деталь национальной одежды бурят, эвенков и русских языком своего цвета, формы, орнамента, отделки и кроя рассказывает об уникальной и самобытной культуре его носителей, древней и богатой истории народа.В клипе снялись певцы Мэдэгма Доржиева, Тимур Болотов, ансамбли «Байкальские волны», «Раздолье», «Алтан булаг», телеведущая Лариса Иринцеева, ведущий, блогер Алексей Раднаев, актриса Дарима Лубсанова и другие.