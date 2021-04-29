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В Улан-Удэ парад Победы на площади Советов отрепетируют трижды

В Улан-Удэ парад Победы на площади Советов отрепетируют трижды
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Движение в районе главной площади Улан-Удэ будет ограничено

29 апреля, 4 и 7 мая на площади Советов состоится репетиция военного парада с участием военной техники, сообщили в администрации Улан-Удэ.

В связи с этим 29 апреля и 4 мая с 13:00 до 20:00, а 7 мая с 7:00 до 13:00 улицы, прилегающие к площади Советов, будут закрыты (Сухэ-Батора, Советская, Ербанова, Почтамтская, Ранжурова). Объезд центральной части города будет осуществляться по улицам Смолина, Борсоева и вдоль трамвайной линии.

9 мая с 7:00 до 13:00 часов площадь Советов будет закрыта в связи с проведением военного парада.

Работа общественного транспорта будет продлена (трамваев до 23:00 часов, автобусов до 24:00). На трамвайных маршрутах № 1, 2, 4 будут работать по три трамвайных вагона, на автобусных маршрутах - около 300 единиц пассажирского транспорта.

Как сообщал «Байкал-Daily», 26 апреля состоялась первая тренировка парада Победы на площади Советов, она прошла без участия военной техники. Фоторепортаж можно увидеть по ссылке.




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