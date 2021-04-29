В Ангарске презентовали мастер-план по развитию города

Общество, Фото: пресс-служба администрации Ангарска

Средства на его реализацию поступят из федерального и регионального бюджетов



Разработка концепции мастер-плана четырёх территорий города Ангарск: 31 микрорайона, южного массива и центральной части, а также дизайн-проект участка набережной реки Китой – стартовала в рамках заключённого в феврале минувшего года соглашения о сотрудничестве между правительством Иркутской области и институтом развития в жилищной сфере ДОМ.РФ. Итоги разработки были презентованы на депутатских слушаниях думы Ангарского округа.



В зоне внимания мастер-плана – планирование центрального района города, куда входят территории 82, 85, 86, 91, 92, 93, 92/93, 94 кварталов. Это «хрущёвская» застройка, дома, которые выработали свой ресурс и не соответствуют требованиям сейсмобезопасности. Поставлена задача обеспечить жителей «хрущёвок» современным, надёжным жильём.



- В планировании жилых кварталов мы учли градостроительные требования, рекомендации администрации региона и муниципалитета, экологию, наличие объектов социальной и транспортной инфраструктуры, обеспечение безопасности, - презентовал проект обновлённого Ангарска управляющий партнёр проектно-консалтинговой компании «Новая Земля» Иван Курячий.



Чтобы не нарушать сложившуюся архитектуру кварталов, предусмотрено строительство новых домов средней этажности – 5-8 этажей, с отдельными высотными элементами до 16 этажей. Преимуществом дворов станет их безопасность и отсутствие автомобильного транспорта. Автостоянки планируется разместить на межквартальных пространствах и в подземных паркингах – всего порядка 12500 машиномест. Социальную инфраструктуру – школы, детские сады, поликлиники, учреждения дополнительного образования – решено сохранить в пешей доступности. По необходимости будут проведены их реконструкция и строительство дополнительных корпусов.



Учитывая пожелания горожан, специалисты сосредоточили внимание на сохранении особенности города – леса внутри кварталов и существующего озеленения. С этой целью был разработан пилотный проект зелёного каркаса, когда одна зелёная зона перетекает в другую. Можно будет пешком, переходя из одного парка или сквера в соседний, дойти до набережной. Кроме этого, в Ангарске будут сохранены автобусы и трамваи. Также на слушаниях прозвучали вопросы о берегоукреплении реки Китой и дальнейшем обустройстве набережной.



Как заявил мэр города Сергей Петров, расходы на мастер-план взял на себя фонд ДОМ.РФ. Средства на реализацию планов поступят из федерального и регионального бюджетов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарска.

