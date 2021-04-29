Озвучены основные статистические данные за январь – март 2021 года
За три месяца 2021 года в сфере надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина органы прокуратуры Бурятии выявили 5 359 нарушений закона. Для их устранения внесены 1 634 представления, 949 лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, в суды направлены 400 исковых заявлений, по протестам прокуроров отменены и изменены 96 незаконных правовых актов, по материалам проверок возбуждены 33 уголовных дела.
Прокуроры установили 782 нарушений закона о трудовых правах граждан, 338 – жилищных правах, 820 – в области охраны окружающей среды и природопользования, 310 ‒ в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 539 ‒ при расходовании бюджетных средств и проведении закупок для государственных и муниципальных нужд.
Проверками вскрыты 277 нарушений закона в сфере исполнения законодательства о противодействии коррупции, внесены 53 представления об их устранении, в суды направлены 12 исковых заявлений на сумму свыше 23 млн рублей, по актам прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 106 должностных лиц.
В сфере надзора за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства выявлены 5 983 нарушения закона. Органам предварительного расследования направлены 452 требования, внесено 80 представлений и информаций об устранении нарушений федерального законодательства, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 143 должностных лица, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
С начала года прокуратура Бурятии выявила более пяти тысяч нарушений
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